Alianza Lima: Russo sigue esperando

Hay un tema que tiene en vilo no solo a Alianza Lima, sino también a sus hinchas. Todos se preguntan si Pedro Gallese llegará o no a La Victoria, en lo que parece una novela con capítulos diarios esperando el final feliz. Parecía que su presencia en la pretemporada blanquiazul iba a ser inmediata porque el propio arquero nacional indicó que todo ya estaba arreglado. Lamentablemente su club Veracruz de México hizo un cambio de último momento, modificando varios acuerdos en su contrato que no favorecen al golero.

El tiempo pasa y la esperanza de los aliancistas por observar al guardameta de la selección peruana jugando por los íntimos se va desmoronando. Sin embargo, el único que no ha perdido la fe es el técnico Miguel Ángel Russo, quien en conferencia de prensa señaló que el ex jugador de San Martín defenderá los colores de Alianza Lima.

“Esperemos que lo de Pedro Gallese se resuelva pronto. Creo que no debería pasar de esta semana”, dijo Russo. Ante la interrogante sobre la posibilidad de un refuerzo más, el estratega argentino respondió: “ La posibilidad de traer un refuerzo está abierta. Seguimos buscando un jugador del extranjero, mucho depende de lo económico. El futbolista que buscamos tiene que ser desequilibrante en ataque, pero es difícil encontrarlo porque no están libres”.

Por último, el extécnico de Boca Juniors opinó sobre la participación de los íntimos en la Copa Libertadores, donde enfrentarán al vigente campeón, River Plate, y al Inter de Porto Alegre de Brasil por el grupo A: “ Nos van a tocar importantes en la Libertadores. Vamos a sufrir mucho. Los equipos grandes no te dan tiempo, son exigentes”.

Alianza Lima se está preparando para enfrentar este sábado (8 pm.) al Barcelona en Ecuador, quien tendrá entre sus filas al campeón mundial con la selección italiana Andrea Pirlo. El encuentro de vuelta se jugará cuatro días después en la denominada ‘Noche Blanquiazul”.

Sabía que...

- El defensa uruguayo Gonzalo Godoy declaró que ha conversado con los directivos de Alianza Lima para poder nacionalizarse: “ Trataré de iniciar los trámites para no ocupar plaza de extranjero”.

- Los íntimos viajan mañana a las 10:40 am. rumbo a Guayaquil para enfrentar el sábado al Barcelona.