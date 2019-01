Veracruz vs Lobos BUAP EN VIVO: partido por la Copa MX

Veracruz vs Lobos BUAP juegan este martes (10:00 pm. EN VIVO ONLINE vía TDN) desde el estadio Luis 'Pirata' Fuente por la fecha 3 del grupo 7 del Clausura 2019 Copa MX.

En el equipo de los Tiburones Rojos las cosas han empezado mal este 2019. Apenas tiene un punto en la Liga MX en tres jornadas disputadas. En la Copa MX perdió en el debut 2-0 ante Mineros.

Lobos BUAP también fue derrotado por Mineros, club que es líder con 6 puntos. Ante Veracruz saldrá a conseguir su primer triunfo en la Copa MX 2019. En el cuadro de los 'licántropos' hay dos peruanos: Alejandro Duarte y Beto Da Silva, pero los dos no gozan de minutos en el campo.

los Tiburones Rojos de Veracruz aún no le dan la chance de debutar al lateral peruano Iván Santillán, quien llegó procedente de Real Garcilaso. El equipo que dirige Robert Siboldi no ha logrado ni siquiera un gol en este inicio de temporada 2019.

Ambos equipos ya se vieron las caras en la Liga MX y fue Lobos BUAP el que se llevó los tres puntos en la segunda jornada del Torneo Clausura.

Veracruz vs Lobos BUAP: horarios del partido por Copa MX

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 23 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 23 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 23 de enero)

Paraguay -12:00 a.m. (miércoles 23 de enero)



Veracruz vs Lobos BUAP: alineaciones probables

Veracruz: Jurado; Paganoni, Caicedo, Murillo, Kontogiannis; Martínez, López, Chávez, Rodríguez; Carrasco; Menéndez

Lobos BUAP: Alejandro Duarte; Esquivel, Orozco, Cruz, Maza Rodríguez, Crisanto; Rabello, González, Chirinos; Yago, Ramos

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Veracruz vs Lobos BUAP?

Si quieres seguir en Internet el Veracruz vs Lobos BUAP, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.