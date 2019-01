Chelsea vs Nottingham Forest EN VIVO: Álvaro Morata anotó doblete y no lo celebró [VIDEO]

Álvaro Morata se reencontró con el gol después de varias partidos, esta vez ante el Nottingham Forest por la tercera ronda de la FA Cup. El delantero español anotó un doblete para darle el triunfo parcial por 2-0 del Chelsea en el Estadio Stamford Bridge de Londres.

El primer tanto del atacante de 26 años fue a los 49’ minutos luego de recibir un pase desde la derecha de Hudson-Odoi y definir en primera ante el arquero Steele. Diez minutos después nuevamente Álvaro Morata se encargó de aumentar con un certero cabezazo a la esquina del palo derecho.

En ambos goles Álvaro Morata decidió no celebrar por el momento que atraviesa en el club. El ex Real Madrid está acelerando su salida del Chelsea puesto que no cuenta con muchos muntos en el equipo que conduce Murizio Sarri y tendría todo acordado para irse al Sevilla de la Liga Santander.

Con este doblete, Álvaro Morata acumula 7 goles en 22 partidos en la temporada con el Chelsea.