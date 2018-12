Carlos Lampe quiere seguir en Boca Juniors: "No me quiero ir sin demostrar por qué me trajeron"

Carlos Lampe expresó este miércoles su deseo de seguir en Boca Juniors, equipo al cual arribó en octubre para afrontar la Copa Libertadores por la lesión de Esteban Andrada, pero que nunca pudo debutar con los 'xeneizes'.

"Me gustaría quedarme, sin dudas. No me quiero ir sin demostrar por qué me trajeron a este lugar tan importante", dijo Carlos Lampe en diálogo con radio El Mundo de Buenos Aires.

Carlos Lampe nunca pudo debutar con los xeneizes porque el arquero elegido por el cuerpo técnico fue Agustín Rossi. El portero de la selección boliviana era titular indiscutible en el Huachipato de la liga chilena cuando decidió firmar por Boca Juniors, sabiendo que solo podía participar en una competición.

El boliviano también señaló que en un caso Boca Juniors no acepte contratarlo, buscaría otras opciones para seguir en la Superliga Argentina.

"Si no logro seguir en la institución, la idea es encontrar otra opción en Argentina. Quiero saber qué va a pasar y que se resuelva rápido para estar tranquilo", remarcó.

Boca Juniors también pensó en contratar al arquero peruano Pedro Gallese; sin embargo, el traspaso se cayó y el guardameta debió continuar en el Veracruz de la Liga MX.