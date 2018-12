River Plate: Hinchas recién se enteraron de la eliminación al llegar a Emiratos Árabes [VIDEO]

No habrá final soñada para River Plate en el Mundial de Clubes. El 'Millonario' cayó 5-4 en los penales ante Al Ain y le dijó adiós al sueño de campeonar en este torneo frente al Real Madrid. En Argentina algunos hinchas del equipo habían viajado a Dubai solo para ver el partido, pero se llevaron una terrible sorpresa.

Un fanático del 'Millonario', muy seguro de que el equipo iba a meterse en la final, llegó a Emiratos Árabes y se enteró de la derrota ante el Al Ain en el aeropuerto. Incluso grabó este peculiar momento y lo subió en sus redes sociales.

"No se puede creer esto, boludo. 18 horas, escuchando el alargue arriba del avión con el Wi-Fi. Cola en Migraciones, escuchando los penales. Y cuando me toca el turno para entrar a territorio dubaiense (sic), 5-4", expresó en primera persona el seguidor. Y agregó: "¿Qué hago acá? No se puede creer. Mirá la cara de los riverplatenses", manifestó el poco afortunado hincha de River Plate.

La prensa argentina ha intentado minimizar la derrota del Millonario ante Al Ain y solo les queda a los dirigidos por Marcelo Gallardo jugar el partido por el tercer lugar contra Kashima Antlers, que fue goleado por Real Madrid.