Champions League 2018/19: programación, resultados y posiciones | Fecha 6

Esta semana se disputa la fecha 6 -última- de la fase de grupos de la Champions League 2018/19 donde se definirán a todos los clasificados para los octavos de final.

Las acciones las abrirán el Lokomotiv de Moscú contra el Schalke 04. Se espera que Jefferson Farfán sea titular y enfrente a su ex equipo en el estadio que alguna vez fue su casa, el Veltins-Arena.

Asimismo, Barcelona buscará cerrar la primera fase de la Champions League invicto cuando reciba a Tottenham de Inglaterra en el Camp Nou. Lionel Messi comandará el ataque azulgrana.

En el Grupo C, el PSG, Liverpool y Napoli se juegan su última carta para meterse en los octavos de final. Los italianos son líderes con 9 puntos, pero detrás están los franceses con 8 y los 'Reds' con 6.

El miércoles, Real Madrid buscará afianzar su buen momento con Santiago Solari contra el CSKA Moscú en el Santiago Bernabéu, estadio que acaba de ser sede de la Final de Copa Libertadores 2018.

Además, la Juventus de Cristiano Ronaldo viajará a Suiza para visitar al ya eliminado Youn Boys por el Grupo H. Los de Turín necesita sumar para culminar primeros en su zona.

Programación completa de la Champions League - Fecha 6

Martes 11

12:55 pm | Galatasaray vs Porto

12:55 pm | Schalke 04 vs Lokomotiv Moscú

15:00 pm | Barcelona vs Tottenham Hotspur

15:00 pm | Brujas vs Atlético de Madrid

15:00 pm | Estrella Roja vs PSG

15:00 pm | Inter vs PSV

15:00 pm | Liverpool vs Napoli

15:00 pm | Mónaco vs Dortmund

Miércoles 12

12:55 pm | Plzen vs Roma

12:55 pm | Real Madrid vs CSKA Moscú

15:00 pm | Ajax vs Bayern Múnich

15:00 pm | Benfica vs EAK

15:00 pm | Manchester City vs Hoffenheim

15:00 pm | Shakhtar Donetsk vs Lyon

15:00 pm | Valencia vs Manchester United

15:00 pm | Young Boys vs Juventus

