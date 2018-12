Real Madrid vs Melilla: Vinicius Junior anotó en goleada y lo celebró con peculiar baile [VIDEO]

Se le abrió el arco de nuevo. El brasileño Vinícius Junior colaboró con un gol en la victoria del Real Madrid sobre Melilla por 6-1 y que permitió a los 'merengues' acceder a los octavos de final de la Copa del Rey.

El gol del brasileño llegó a los 75'. Ingresó al área cono habilidad, pero su primera definición no fue certera porque el arquero del Melilla tapó el remate. Sin embargo, aprovechó el rebote para poner el balón a un costado.

Vinícius Junior lo celebró con los aficionados con un baile que llamó la atención de los hinchas del Real Madrid. "Estaba muy contento con el gol, en Brasil somos así. Nadie me ha dicho nada. Casemiro me había dicho que si marcaba me pagaba algo, así que he ganado"", manifestó el brasileño en zona mixta tras finalizar el partido.

Vinicius Junior lleva siete partidos con el Real Madrid y dos goles, además de cuatro asistencias. Todavía no se ha consolidado como titular en el equipo 'merengue'.