Santos vs Monterrey HOY EN VIVO: definen su pase a ‘semis’ de la Liguilla MX

VER EN VIVO Santos vs Monterrey se verán las caras HOY desde las 10:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nuevo Corona de Torreón por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX. El partido será transmitido ONLINE | EN DIRECTO vía ESPN 2. Además, podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del partido a través de LaRepública.pe.

Santos Laguna buscará revertir en casa la ventaja mínima que sufrió en la ida de los cuartos de final. Apoyados de su afición, los Guerreros se fortalecerán para mantener de paso el invicto como condición de local en el torneo regular.

Con la mentalidad de darle vuelta a la serie, el mediocampista José Juan Vázquez aseguró que el plantel está tranquilo y positivo. “En esa parte estamos tranquilos, venimos haciendo la recuperación, veo al equipo muy bien, hay buen ambiente, somos positivos y estamos bastante bien”.

Por su parte, Monterrey logró un paso importante para semifinales con un gol solitario de chala de Rogelio Funes Mori. Los dirigidos por Diego Alonso solo necesitan un empata en el Estadio Corona para sellar su pase a la antesala final.

Las estadísticas arrojan que la Pandilla tiene una alta efectividad cuando se ponen adelante de una serie, puesto que, de las 22 veces que se han puesto en ventaja, avanzaron en 17 oportunidades a la siguiente ronda y solamente se quedaron en cuatro ocasiones.

Santos vs Monterrey EN VIVO: horarios del partido

Perú: 10:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Chile: 00:00 a.m. (viernes)

Argentina: 00:00 a.m. (viernes)

México: 9:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 p.m. PT/10:00 ET

Santos vs Monterrey EN VIVO ONLINE: canales de transmisión

ESPN 2 Y Azteca TV

Santos vs Monterrey EN VIVO ONLINE: alineaciones probables

Santos Laguna: Orozco; Abella, Nervo, Dória, Angulo; Martínez, Vásquez, Preciado, Lozano; Furch y Rodríguez.



Monterrey: Barovero; Medina, Sánchez, Basanta; Rodríguez, Pizarro, Ortiz, Vangioni; Pabón, Gallardo y Funes Mori.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Santos vs Monterrey?

