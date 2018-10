WWE RAW: Dean Ambrose traiciona a Seth Rollins tras ganar los campeonatos en pareja [VIDEO]

El programa de RAW de este lunes fue una montaña rusa de emociones. Primero, el universo WWE fue sorprendido por la triste noticia del retiro temporal de Roman Reigns para combatir la leucemia, enfermedad con la que pelea hace 11 años, en consecuencia 'The big dog' tuvo que dejar vacante el campeonato universal.

El público no había salido del asombro cuando al final del programa ocurrió el hecho que nadie esperaba, Dean Ambrose traicionó a Seth Rollins y lo atacó hasta dejarlo inconsciente. De esta manera, se completa la desintegración total de 'The Shield', agrupación que había vuelto a hacer de las suyas en este 2018.

Después del anuncio de Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose salieron para abrazar a y despedir a su amigo. Esa imagen, nos daba la idea que ambos utilizarían este hecho como motivación en su lucha ante Drew McIntyre y Dolph Ziggler por los campeonatos en pareja. Nadie podía presagiar el final que se avecinaba.

Los miembros de 'The Shield' aprovecharon el ataque de Braun Strowman a McIntyre para derrotar a Ziggler y recuperar los campeonatos en pareja de la WWE. Sin embargo, a la mitad de la celebración 'el lunático' atacó salvajemente a Rollins dejándolo inconsciente. Después de masacrar a 'el arquitecto', Ambrose le tiró los títulos y se fue a los vestidores, no sin antes sacarse el chaleco característico de 'The Shield', poniendo punto final a esta etapa del reconocido grupo.

Cabe recordar que fue Seth Rollins quien traicionó a 'The Shield' hace 4 años. Este hecho fue clave para que la carrera de Rollins despegue, convirtiéndolo en la cara de WWE en su momento. ¿Será esta la razón del ataque de Ambrose?