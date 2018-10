La interesante anécdota de Sergio 'Checho' Ibarra para crear el baile del bastón

Sergio Ibarra se retiró hace cuatro años en San Simón con el cartel del máximo artillero del Torneo Descentralizado. El ‘Checho’, que llegó al Perú en 1992 desde Argentina y paseó su fútbol en 14 equipos nacionales, anotó 274 goles, sacándole una amplia ventaja a Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez que se quedó con 190 tantos.

El ‘Manteca’, uno de sus primeros apodos allá por la década de 1990, colgó los botines a la edad de los 41 años. Durante sus últimos años como futbolista, los hinchas cuestionaban al argentino nacionalizado peruano el por qué seguía jugando a pesar de su edad. Entonces, Ibarra para callar las constantes críticas, tuvo la genial idea de crear una peculiar celebración que desataba las risas de los asistentes en los estadios cada vez que anotaba un gol: el baile del bastón.

Ibarra, quien fue la revelación del Mundial Rusia 2018 por los comentarios, contó en RPP cómo es que nació ese festejo. “El baile del bastón nace por eso. Me estaba criticando un señor en un Sport Boys vs. Sport Áncash. Me insultaba… que anciano retírate, que ya estás viejo, que lo otro. Entonces cuando yo le hago un gol, voy y lo veo y le hago el paso del bastón porque me insultaba. Tenía un bosarron que retumbaba todo el estadio”, dijo El Checho, quien actualmente tiene 45 años.

“Los mismos compañeros se reían de lo que me insultaba y me gritaba viejo, anciano, esas cosas. Entonces le hago el baile del bastón y le pregunto: ‘Y ahora, qué vas a decir’. Y el tipo se comenzó a reír y me empezó a aplaudir”, agregó.

Sergio Ibarra fue uno de los personajes en el fútbol peruano que ejerció de futbolista y a la vez de entrenador, como en Cienciano en el 2010. Con el cuadro del Cusco, ganó la Recopa Sudamericana ante Boca Juniors en el 2004 y también fue el último equipo que dirigió tras su destitución en abril de este año.