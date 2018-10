Jean Pierre Rhyner, arrepentido, pide disculpas y dice que nunca renunció a la selección

Arrepentido. Jean Pierre Rhyner, futbolista suizo-peruano, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre su supuesta renuncia a la selección peruana. El defensa de 22 años develo que no fue él quien publicó dicho mensaje, sino otra persona.

Rhyner, jugador del Grasshopper de Suiza, primero aclaró que una persona de su confianza maneja sus cuentas de redes sociales. "Debo mencionar que mi Facebook es original, pero manejado por una persona de confianza, debido al idioma que no hablo, ni comprendo en su plenitud, en las cuales se ha escrito cosas de las cuales no fui consciente pero asumo la responsabilidad como corresponde", expresó.

Siguiendo con su descargo, Rhyner manifiesta el amor que siente por Suiza y Perú: Es innegable que en mi corazón late la sangre de dos hermosos países. Suiza por mi padre, quien desde pequeño me inculco a querer el fútbol, y Perú por mi madre que me transmitió el amor por el país".

"Por eso quiero aclarar que nunca hice ninguna renuncia para vestir la camiseta peruana y defender sus colores", agregó Jean Pierre Rhyner.

Cerrando su mensaje, Rhyner no se olvidó de la FPF y les pidió disculpas por la polémica que se generó en torno a una publicación suya de días atrás.

"Finalmente quiero enviar mis DISCULPAS a los representantes de la FPF, porque si hubo conversación con algunos de sus integrantes lo cual agradezco para que yo puedo tramitar algunos documentos que no tenía en regla, lo cual no se pudo llevar a cabo. Asimismo me disculpo ante la gran afición peruana que siempre me apoya", sentenció.