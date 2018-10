WWE Super Show-Down: fecha, hora y canal del evento que se realizará en Australia 

WWE presentará el próximo sábado 6 de octubre el esperado evento Super Show-Down, megaevento que se realizará en el Melbourne Cricket Ground de Australia con una cartelera donde estarán los luchadores de la nueva y vieja escuela.

Super Show-Down tendrá una duración aproximada de cinco horas, tal como sucede con sus principales eventos de pago por ver, aunque aún no está confirmado si habrá kickoff. Debido a que el show se desarrollará en Australia en nuestro país deberemos ver los combates desde muy temprano: 4 de la mañana.

Uno de los combates más llamativos será el esperado duelo de leyendas entre el Undertaker vs Triple H. WWE ya confirmó que será la última vez que ambos se verán las caras en el ring.

La campeona femenina de Raw, Ronda Rousey, luchará al lado de Bella Twins para enfrentar a Riot Squad. Aj Styles y Samoa Joe también tendrán un nuevo combate por el título WWE. John Cena volverá a los cuadriláteros en este evento.

Horarios del WWE Super Show Down

Perú: 4:00 a.m.

Colombia: 4:00 a.m.

México: 4:00 a.m.

Argentina: 6:00 a.m.

Chile: 6:00 a.m.

Uruguay: 6:00 a.m.

Paraguay: 5:00 a.m.

Venezuela: 5:00 a.m.

Bolivia: 5:00 a.m.

España: 11 a.m.

Canales del WWE Super Show Down EN VIVO ONLINE

FOX Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo WWE Super Show Down EN VIVO ONLINE?

Si quieres seguir en Internet el evento WWE Super Show Down, LaRepublica.pe realizará la transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al término de la velada luchística.