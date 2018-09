WWE: Evolution regresa a la empresa por una sola noche

A través de su sitio web oficial, la empresa de lucha libre, WWE, comunicó que el grupo de lucha (stable) Evolution, retornará por el episodio número mil del programa Smackdown, que se emitirá el martes en vivo, a nivel global.

Rufianes y marrulleros como ellos solos, Triple H, Randy Orton, Batista y Ric Flair, dominaron durante más de dos años (2003-2005) la escena luchística. En esa época lograron repartirse todos los títulos que tenía el programa Raw. Consiguieron el título Pesado, el Intercontinental y los de Parejas.

Por tal motivo, pese al paso del tiempo, continúan siendo recordados por los millones de fans que tiene este deporte. Asimismo, los seguidores tampoco olvidan la canción que empleaban para ingresar a la arena de pelea. Al ritmo del potente y poderoso tema “Line in the sand” de Motorhead, los luchadores ingresaban a imponer respeto a la buena o a la mala.

Por otro lado, si bien es cierto, Evolution hizo un regreso temporal durante unas semanas en el 2014, Ric Flair, el miembro más experimentado del grupo, prefirió no involucrarse en el retorno. Por ello, es más emotiva la vuelta de este año para los fanáticos porque ahora sí estará completo el stable.

Vale mencionar, que los dos únicos integrantes del colectivo que siguen peleando son Triple H y Randy Orton. Por su lado, Batista actualmente es actor de Hollywood (Drax el destructor de Guardianes de la Galaxia y otros personajes) y Ric Flair se encuentra retirado por su edad.

Debido a ello no es seguro que Evolution tenga acción el martes, pero el público de la WWE –según lo leído en redes- se conforma con verlos juntos usando sus lentes negros y entrando con “Line in the sand”.