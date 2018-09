'Grito de Guerra' es una campaña deportiva dedicada a la mujer

Las mujeres están en la cima de su juego y están haciendo que el mundo las escuche todos los días, en el deporte y en la vida. RallyingCry (Grito de Guerra) el nuevo comercial de Nike, es una celebración de mujeres fuertes e independientes que experimentan la frustración, la euforia y la emoción pura que solo el deporte puede aportar.

Captura la alegría visceral y vocal del deporte, sirviendo como un grito de guerra para inspirar a otras mujeres a expresar su poder y hacer avanzar el mundo a través del deporte. Es un llamado a la acción para hacer que el mundo escuche.

El comercial presenta atletas de toda Asia Pacífico y Latinoamérica, como AmberLiu, cantante y bailarina de Corea del Sur; AoriNishimura, skater japonesa; Valeria Piazza, defensora peruana para el empoderamiento de las mujeres; Rachwin Wong, actriz tailandesa y ávida corredora; y Sam Kerr estrella de fútbol australiana.Como parte de una campaña más amplia de Just Do It, el comercial 'Grito de Guerra' se emitirá en países de Asia Pacífico y América Latina a partir del 12 de setiembre.

Nike hace un manifiesto para las mujeres de todo el mundo con su nueva campaña. Se trata de empoderar, inspirar y expresar el disfrute por el deporte y su capacidad para lograr todo lo que una se propone. Valeria Piazza, deportista y activista social (ex Miss Perú) es la primera peruana en formar parte de un spot publicitario de la campaña Just Do It a nivel mundial.

Valeria celebra, inspira y empodera a las mujeres a través del deporte. Ella es una firme creyente de que el ejercicio puede dar la fuerza y confianza para hacer que las mujeres sean imparables en su día a día. Esto va en sintonía con los valores de Nike, que cree que el deporte enseña a mujeres y niñas a exigirse más allá de lo que pensaban era posible y a tomar mayores pasos sin importar lo que se les ponga en frente.