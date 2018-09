Impiden mudanza de Diego Maradona a exclusiva zona de México

Pese a que vuelve a dirigir a un equipo, Diego Maradona no goza con el apoyo de los vecinos de Sinaloa. El astro argentino llegó a México para dirigir al club Dorados del Ascenso MX. No obstante, tendrá que continuar viviendo en un hotel.

Según indicaron los medios mexicanos, el ‘Pelussa’ iba a mudarse a la lujosa urbanización de La Primavera, en Culiacán, pero los residentes del lugar impidieron la llegada de Maradona después que los camiones de mudanza no pudieran entrar al barrio exclusivo.

La zona cumplía con las exigencias del ‘Pibe de Oro’, exestrella con la selección argentina, dado que una de sus condiciones era que su hogar sea igual a la residencia que tuvo en Dubai, Estados Árabes Unidos.

La prensa azteca se informó que “se dijo que la mudanza había llegado desde hace dos días para amueblar la casa del nuevo técnico de Dorados, pero los mismos vecinos le negaron el acceso” a La Primavera, que hasta cuenta con un Consejo Administrativo independiente del municipio de Culiacán. La entidad acepta o rechaza a quien quiera vivir en el lugar.

La razón para el rechazo de Diego Maradona se debe a su estilo de vida, que puede afectar con la paz de los vecinos. No obstante, el Consejo Administrativo indicó al diario As que “quien quiera vivir en La Primavera deberá presentar una solicitud y reunir una serie de requisitos para ser aceptado, algo que el señor Diego Maradona no ha hecho. Es falso que se le haya rechazado, pues no se ha presentado”. En el formulario de residencia se debe indicar el estatus social, económico, lugar de trabajo y honorabilidad.

Por el momento, Diego Maradona se encuentra en el Hotel Lucerna, acompañado de agentes de seguridad durante todo el día.