Registro bono Único Familiar agosto 2025: lo único que puedes hacer para recibir el pago con aumento y nuevo monto en Venezuela

Crecen las dudas en torno al registro del bono Único Familiar de agosto 2025. En junio y julio, no todos los beneficiarios del Sistema Patria recibieron el pago. Por ende, hay varias personas que buscan inscribirse, algo que no será posible: la gestión de Nicolás Maduro no compartió un link que permita realizar dicho trámite. Lo único que puedes hacer para recibirlo es ser beneficiario de los programas de protección social.

Hay seis millones de familias de Venezuela que pueden acceder al apoyo económico, pero el Sistema Patria no ha confirmado si más personas ser convertirán en potenciales beneficiarios con miras a este mes. Repasa todo lo que se sabe del registro del bono Único Familiar de agosto 2025.

Registro bono Único Familiar agosto 2025: ¿qué puedo hacer para recibir el subsidio?

Ser beneficiario de los programas de protección social es lo único que puedes hacer para recibir el bono Único Familiar de agosto 2025. A diferencia del resto de subsidios, el Sistema Patria no ha dispuesto algún link o método de registro de este beneficio.

Sin embargo, si intentas registrarte en cualquiera de los programas de protección social hoy en día, esto no garantiza que vayas a recibir los pagos del subsidio Único Familiar. En julio de 2025, el Sistema Patria incorporó a nuevos beneficiarios, pero la entidad no ha confirmado si realizará lo mismo en agosto.

Al respecto, Patria informó que este trabaja con un sistema de algoritmos para la asignación de bonos. En este caso, el depósito será de forma directa y gradual, así que no será necesario que tú o alguna otra persona escanee o valide el apoyo económico.

¿Para quién es el bono Único Familiar 2025?

El bono Único Familiar es para los beneficiarios de los siguientes bonos. Todos los subsidios que verás a continuación forman parte de los programas de protección social, subvenciones que solían llegar durante los primeros días de cada mes.

Bono Hogares de la Patria

Bono José Gregorio Hernández

Bono Economía Familiar

Bono 100% Escolaridad

Bono Lactancia Materna

Bono Parto Humanizado.

Por otro lado, ten presente que los beneficiarios recibirán un mensaje de texto por parte del número corto 3532 o 67373. Asimismo, una notificación llegará a través de la aplicación veMonedero. Recuerda que es importante aceptar el apoyo monetario en la pestaña de protección social antes de proceder con el cobro y que este no es para todos los carnetizados.

¿Cuál será el nuevo monto del bono Único Familiar de agosto?

El nuevo monto del bono Único Familiar de agosto será de más de 1.620 bolívares. Esto sucede porque el beneficio está sujeto al tipo cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), así que será inevitable que sufra un aumento.

El Sistema Patria comunicó que el bono consta de un pago único, es decir, no hace una suma de todos los programas sociales. Por ejemplo, si recibías un desembolso de Hogares de la Patria, cobrarás una sola entrega.

¿Quiénes no reciben el bono Único Familiar?

Los siguientes ciudadanos no reciben el bono Único Familiar