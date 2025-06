Se acabó el registro para Hogares de la Patria 2025: este es el nuevo bono que los jefes de familia cobran con un simple requisito

El registro para Hogares de la Patria 2025 ya no te permitirá cobrar los pagos de este programa de protección social en Venezuela. En su reemplazo, el Sistema Patria te pagará el bono Único Familiar, un subsidio que alcanzó los 1.455 bolívares en junio y tendrá nuevo monto con miras a julio.

Normalmente, las familias venezolanas podían completar el registro para Hogares de la Patria 2025 y, así, recibir el subsidio de los jefes de familia a principios de cada mes. Sin embargo, con este cambio, la inscripción ya no garantiza que te conviertas en beneficiario.

Hogares de la Patria 2025: ¿cuál es el nuevo bono para los jefes de familia?

El bono Único Familiar es el nuevo subsidio que pueden cobrar los jefes de familia. Los beneficiarios de Hogares de la Patria tienen derecho a recibir dicho apoyo económico.

¿Cuál es el requisito para cobrar el bono Único Familiar 2025?

Estar registrado en el Sistema Patria es el requisito para cobrar el bono Único Familiar. Asimismo, es indispensable ser beneficiario de alguno de los programas de protección social:

Hogares de la Patria

Parto Humanizado

Lactancia Materna

José Gregorio Hernández

100% Escolaridad

Y demás programas.

‎Al respecto, Patria recalcó que este subsidio es para los venezolanos que cobraban los bonos fijos a principios de cada mes. Al mismo tiempo, la entidad aclaró que no todos los carnetizados accederán al próximo depósito.

¿Qué pasó con el registro para Hogares de la Patria 2025?

El programa Hogares de la Patria fue reemplazado por el bono Único Familiar. Además, si intentas registrarte en el programa, esto no garantiza que vayas a cobrar el monto en julio. La propia plataforma explicó que, el próximo mes, se podrían incorporar nuevos beneficiarios y seleccionar a aquellas personas que no recibieron los fondos.

"Tampoco se valida, ni se escanea. Llega de manera directa y gradual a través del Sistema Patria. Se podrían incorporar nuevos beneficiarios y, en algunos casos, reasignar el bono Único Familiar a quienes no lo hayan recibido en el mes de junio. Esto no quiere decir que lo van a recibir, ya que aún no hay nada oficial. Solo toca esperar al mes de julio del presente año", explicó la plataforma en su canal de WhatsApp.

El Sistema Patria recalcó que la plataforma decidirá cuándo se activará el bono. Asimismo, el ente comunicó que la entrega se hace de forma progresiva entre los beneficiarios de los programas de protección social.

Comunicado del Sistema Patria. Foto: Sistema Patria

¿De cuánto es el bono Único Familiar en Venezuela?

El bono Único Familiar tendrá un monto diferente cada mes, debido a que este está sujeto a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). El beneficio será cancelado en un solo pago en favor de los ciudadanos registrados en el Sistema Patria.

En junio, por ejemplo, el monto del bono fue de 1.455 bolívares. No obstante, esta cifra cambiará en julio.