Pensión IVSS de julio 2025: verifica el cronograma, monto oficial y cómo ser nuevo pensionado en Venezuela

Cada mes, el gobierno de Nicolás Maduro realiza el pago de la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a los adultos mayores de Venezuela. El próximo abono corresponde a julio de 2025, y se entrega con un mes de antelación para apoyar la economía y el bienestar de la población pensionada en el país.

En este artículo te compartiremos las fechas en las que se realizaron pagos en meses anteriores, el monto oficial de la pensión y cómo verificar si eres uno de los nuevos pensionados aprobados por la administración venezolana.

Pensión IVSS de julio 2025: revisa el cronograma de depósitos

Los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) recibirán su pensión correspondiente a julio de 2025. Según los registros de pagos anteriores, se prevé que este abono se realice el viernes 20 de junio. A continuación, te enlistamos los pagos más recientes de la pensión IVSS:

Enero 2025: 20 de diciembre.

20 de diciembre. Febrero 2025: 21 de enero

21 de enero Marzo 2025: 21 de febrero

21 de febrero Abril 2025: 24 de marzo

24 de marzo Mayo 2025: 21 de abril

21 de abril Junio 2025: 21 de mayo

21 de mayo Julio 2025: 20 de junio (tentativo)

Pensión IVSS 2025: ¿de cuánto es el monto para pensionados?

De acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial, el monto de la pensión proporcionada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se fija en un salario mínimo nacional, lo que corresponde a 130 bolívares. Esta cifra equivale a unos 2,64 dólares, según el tipo de cambio actual del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cómo saber si soy un nuevo pensionado del IVSS en 2025?

Si todavía no estás seguro de si te has convertido en un nuevo pensionado del IVSS, no te alarmes. A continuación, te presentamos una guía sencilla para que puedas verificar tu situación utilizando únicamente tu número de cédula: