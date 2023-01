Fin de la gasolina subsidiada en Venezuela: ¿qué se sabe hasta ahora y qué ha dicho el Gobierno de Maduro?

El sistema de gasolina subsidiada en Venezuela fue implantado por el régimen de Nicolás Maduro ante la escasez de combustible generada por la crisis económica. Millones de ciudadanos han podido abastecer sus automóviles y motos con este combustible a precio rebajado durante los últimos meses, pero ahora han surgido rumores de que la medida llegaría a su fin este 2023, con lo cual todos pasarían a pagar el precio internacional. ¿Qué se sabe hasta el momento?

Cada mes, muchos ciudadanos venezolanos acceden, mediante el Sistema Patria, a un cupo de 120 litros de gasolina subsidiada para los carros y de 60 litros para las motos. La fecha en la que pueden acercarse a las estaciones de servicio está determinada por la terminal de su placa, según el cronograma que publican el Ministerio del Petróleo y PDVSA.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el fin de la gasolina subsidiada?

El 21 de diciembre último, la secretaria general del Sindicato de Estaciones de Servicio del estado Lara, Azalia Colmenares, afirmaba que el sistema de gasolina subsidiada llegaría a su fin este domingo 1 de enero, con lo cual todo el combustible pasaría a ser dolarizado.

Según Colmenares, las estaciones de servicio pasarían a vender gasolina dolarizada. Foto: Crónica Uno

“Se elimina el subsidio de la gasolina, ya toda va a ser dolarizada dependiendo del octanaje y de verdad que el que tenga su carrito y reciba un salario mínimo difícilmente lo va a poder sacar a la calle, va a tener que guardarlo y ver cómo estira el salario”, expresó la dirigente, citada por Radio Fe y Alegría.

No obstante, hasta el momento no se ha hecho ningún anuncio desde el Gobierno venezolano sobre la continuidad o no de la gasolina subsidiada, aunque el abastecimiento de este combustible ha continuado con regularidad durante los días 1, 2 y 3 de enero.

Cabe precisar también que en los últimos días se han apreciado largas colas por la gasolina subsidiada en las estaciones de servicio, especialmente en estados como Sucre, Nueva Esparta, Monagas y Anzoátegui, según reportan el medio El Pitazo y diversos usuarios en las redes sociales.

Cola para la gasolina subsidiada en el estado Anzoátegui. La distribución ha continuado con regularidad en los primeros días de enero, aunque usuarios reportan problemas en ciertas estaciones. Foto: El Pitazo

Por otra parte, la dirigente citada viene realizando afirmaciones similares desde mayo de 2022, cuando algunas estaciones del estado Lara pasaron a vender gasolina dolarizada, según recuerda el portal Cazadores de Fake News.

Precio de la gasolina subsidiada en Venezuela

Al 3 de enero de 2023, el costo de 120 litros de gasolina subsidiada es de 24 bolívares, los cuales deben ser pagados a través del BiopagoBDV, únicamente si se cuenta con saldo positivo en el Monedero Gasolina.

Cronograma de gasolina subsidiada en Venezuela para enero 2023

A continuación, compartimos el calendario de gasolina subsidiada en Venezuela durante este mes de enero 2023: