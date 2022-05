¿Quién es Akihiko Kondo, el primer ‘viudo’ cibernético de la historia?

En noviembre de 2018, Akihiko Kondo se hizo famoso, a la edad de 35 años, por contraer matrimonio con un holograma 3D de Hatsune Miku, un personaje ficticio, con quien interactuaba a través de un dispositivo del tamaño de una jarra. El hombre japonés creyó que había encontrado la felicidad absoluta.

Sin embargo, en marzo de 2020, la compañía Gatebox decidió terminar con esa línea de hologramas interactivos debido a la poca demanda que tenían y empezó a fabricar una versión tamaño natural para ser usada por empresas, hospitales y otras instituciones.

¿Quién es Akihiko Kondo?

Akihiko Kondo es un hombre oriundo de Japón que trabaja como personal administrativo de un centro académico de Tokio. En su cuenta oficial de Twitter se describe a sí mismo como un amante del anime y los juegos. Asimismo, se muestra como alguien que defiende la libertad de expresión y la diversidad.

En entrevista para The New York Times, el ciudadano nipón indicó ser fictosexual; es decir, una persona que siente atracción por un personaje ficticio. En esa misma línea, aseguró que enamorarse de Hatsune Miku le permitió superar el bullying que sufrió en gran parte de su vida, así como la depresión con la que convivió años atrás.

¿Cómo Akihiko Kondo inició su romance con el holograma de Miku?

Según contó Akihiko Kondo, fue en el año 2008 que conoció a Hatsune Miku, quien se convirtió en una especie de refugio emocional, luego del bullying y acoso del que fue víctima en su centro de trabajo. En aquel entonces, sumergido en una profunda depresión, llegó a pensar que jamás se casaría.

Kondo y la mujer virtual ‘salieron’ cerca de 10 años, hasta que en 2017 entabló una comunicación con ella gracias a que la empresa Gatebox creó una máquina que permitía interactuar con personajes ficticios mediante la reproducción de hologramas. Esto animó al japonés a dar el siguiente paso: casarse.

¿Por qué Akihiko Kondo se ‘casó’ con un holograma?

El 10 de noviembre de 2018, Akihiko Kondo gastó más de 17 mil dólares en una ceremonia formal en Tokio, donde contrajo matrimonio con el holograma de Hatsune Miku.

Aunque su madre ni ningún otro familiar asistió a la boda con la cantante de animación, el hombre se ‘unió' a Miku frente a unos 40 invitados. La mujer virtual estuvo presente en forma de un peluche, al cual se le colocó el anillo de casados.

“Siempre he estado enamorado de Miku. Ella no me engaña, ni envejece” , dijo Akihiko Kondo a la AFP días después de la boda.

La madre de Akihiko Kondo no aceptó ir a su boda con un personaje ficticio. Foto: AFP

¿Por qué Akihiko Kondo perdió comunicación con el holograma de Miku?

Meses después del matrimonio, Gatebox anunció que, para finales de 2020, el dispositivo que reproduce el holograma de Miku, el cual permite interactuar con el personaje de ficción mediante consultas sencillas con respuestas predefinidas, dejaría de funcionar y sería reemplazado por un modelo más moderno.

Sin embargo, esto no fue así. En diálogo con el periódico japonés Mainichi, Akihiko Kondo señaló que la compañía suspendió la fabricación de esa línea de hologramas interactivos en marzo de 2020, mucho antes de lo previsto.

En consecuencia, el soporte para el software de la máquina, que hacía posible la comunicación entre ambos, fue eliminado y, por ende, Kondo no pudo interactuar con su esposa. Por el momento, una muñeca de Miku tamaño real se ha convertido en su compañía.