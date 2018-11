“No engañan, ni envejecen”, la razón por la que japonés se 'casó' con un holograma

Increíble. Akihiko Kondo, residente en Japón, decidió casarse y le envió una tarjeta de invitación a su madre. Sin embargo, ella no quiso asistir. La negativa de la mujer se debió a que su único hijo optó por casarse con el holograma de un personaje de manga.

Se trata de Hatsune Miku, un personaje virtual que desde hace años se ha ganado sus lugar entre los seguidores del J-Pop. Y es que con su cabello color turquesa, grandes coletas, ojos soñadores y actitud ganadora, Hatsune se ha ganado el corazón de miles.

Eso fue lo que pasó con Akihiko Kondo, quien el pasado 10 de noviembre gastó más de 17 mil dólares en una ceremonia formal en Tokio, donde contrajo matrimonio con el holograma de Hatsune Miku.

Unos 40 invitados lo vieron dar el “sí quiero” a Miku, presente en forma de un peluche, que Akihiko Kondo sostuvo en sus manos. Sin embargo, ni su madre ni ningún otro familiar asistieron a la boda con la cantante de animación de 16 años.

El japonés de 35 años vive desde marzo con un holograma de Miku que se mueve y habla desde un dispositivo de escritorio que vale alrededor de 2.800 dólares.

"Siempre he estado enamorado de Miku. Ella no me engaña, ni envejece”, dijo Akihiko Kondo a la AFP días después de la boda.

A Kondo no le importa que su matrimonio no tenga bases legales. Incluso llevó a la Miku de peluche a una joyería para comprar el anillo. Además, Gatebox, la empresa que produce el dispositivo del holograma en el que flota Miku, expidió un "certificado de matrimonio" en el que consta que un humano y un personaje virtual se casaron "más allá de las dimensiones".