La beca de 65 balboas mensuales que el Ifarhu por fin pagará a finales de mayo de 2025: reconoce el esfuerzo de los estudiantes

El Ifarhu por fin pagará la beca de Concurso a finales de mayo de 2025. Este programa, que alcanza los 65 balboas mensuales, reconoce el esfuerzo de los estudiantes de educación media. De acuerdo con el Gobierno de Panamá, esta institución ya cuenta con fondos suficientes para cubrir los desembolsos adeudados.

En consecuencia, esta beca de 65 balboas mensuales sí podrá volver a retirarse, pese a que hace pocos días el Ifarhu dejó de abonarla en las distintas provincias del país canalero. Los beneficiarios deberán prestar atención a las redes sociales de la entidad, debido a que, por allí, se anunciará el calendario y fecha de retiro.

¿Cuál es la beca de 65 balboas mensuales que el Ifarhu pagará a finales de mayo 2025?

La beca de Concurso la pagará el Ifarhu a finales de mayo de 2025. Este subsidio otorga 65 balboas mensuales a los estudiantes de educación media, quienes pudieron acceder al beneficio hasta el día viernes 2 del presente mes.

Esta decisión se produjo luego de que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobara un traslado de partida en favor del Ifarhu. El monto es superior a los 55 millones de balboas, fondos que serán importantes para cubrir desembolsos pendientes del 2024 y años anteriores.

Aproximadamente, 200.000 estudiantes nuevos y vigentes accederán a los pagos adeudados del 2022, 2023 y 2024. Esta medida también aplica para los que no han recibido ningún depósito y los que se inscribieron a principios del año pasado y siguen esperando el dinero.

Al respecto, el Ifarhu recalcó que los estudiantes que hayan presentado su solicitud de inscripción hasta el 30 de junio de 2024 y no cuenten con el refrendo de la Contraloría General de la República no formarán parte de la jornada de pagos. Estos beneficiarios no son vigentes para el organismo del Estado.

¿Cuánto paga la beca de Concurso del Ifarhu a los estudiantes?

La beca de Concurso del Ifarhu paga los siguientes montos entre los estudiantes de media, premedia, primaria y universidades oficiales. Los alumnos recibirán estas cantidades durante el retiro del actual mes:

Educación media: 65 balboas mensuales

Educación premedia: 55 balboas mensuales

Educación primaria: 45 balboas mensuales a partir del segundo grado

Estudiantes en universidades oficiales: 125 mensuales por toda la duración de los estudios y el trabajo de graduación.

¿Cómo saber si puedo obtener una beca de Concurso?

Para saber si puedes obtener una beca de Concurso, debes verificar lo siguiente: