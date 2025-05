Volverán a pagar la beca de Concurso 2025 en Panamá: el Ifarhu finalmente confirmó cuándo dará los desembolsos pendientes

La beca de Concurso 2025 volverá a ser pagada en Panamá a finales de mayo de este año. Recientemente, el Ifarhu dio a conocer que ya obtuvo una aprobación de partida necesaria para entregar los desembolsos pendientes de años anteriores. Con esta medida, será posible cubrir los montos adeudados de los estudiantes.

El Ifarhu ya inició las gestiones para que el retiro de la beca de Concurso 2025 pueda hacerse en ese lapso de tiempo. Sin embargo, el Gobierno de Panamá advirtió que la entrega le tocará a los estudiantes vigentes y nuevos.

¿Cuándo volverán a pagar la beca de Concurso 2025 en Panamá?

A finales de mayo, volverán a pagar la beca de Concurso 2025. Luego de que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados aprobara un traslado de partida superior a los 55 millones de balboas, el Ifarhu dio a conocer que saldará los desembolsos pendientes en los últimos días del presente mes.

Aún resta confirmar la fecha de pago de la beca de Concurso. No obstante, el Ifarhu está "trabajando a toda máquina" para que esta empiece en el mes de mayo de 2025. Ante ello, se espera que la entidad pronto brinde mayores novedades.

¿Para quién es el pago de la beca de Concurso en mayo 2025?

Para los estudiantes nuevos y vigentes que tengan pagos adeudados del 2022 al 2024 será el pago de la beca de Concurso en mayo de 2025. Según informó el Ifarhu, 200.000 beneficiarios de los distintos programas y asistencias económicas recibirán los desembolsos.

De acuerdo con un comunicado de la entidad liderada por Gabriel Cajiga, los fondos, que provienen del año 2025, se usarán para pagar las becas nacionales e internacionales. Del mismo modo, se incluirá una entrega de 438.000 balboas en favor de 86 estudiantes con créditos pendientes.

El depósito que se avecina también es para los beneficiarios que ya han recibido algún pago. Asimismo, también accederán al dinero los estudiantes que se inscribieron a principios de 2024 y están a la espera de sus pagos adeudados.

No obstante, el Ifarhu hizo una aclaración: los panameños que presentaron su solicitud de inscripción hasta el 30 de junio de 2024 y que no cuenten con el refrendo de la Contraloría General de la República no formarán parte de la mencionada jornada de pagos. La aprobación que otorga esta institución es esencial para dar validez al beneficio. En consecuencia, estos alumnos no son considerados vigentes por las autoridades.

¿Qué otras becas podrá pagar el Ifarhu tras el traslado de partida?

La aprobación del traslado de partida permitirá que el Ifarhu pueda otorgar los distintos pagos de las siguientes becas y asistencias económicas en tierras panameñas: