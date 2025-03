Sisbén 2025: actualiza tus datos GRATIS paso a paso para acceder a importantes subsidios del Gobierno de Colombia

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) es fundamental para que los ciudadanos colombianos accedan a subsidios del Gobierno de Colombia. En 2025, es crucial que los interesados actualicen su información para garantizar su inclusión en los programas sociales.

El sistema clasifica a la población según sus condiciones socioeconómicas, permitiendo que los recursos se dirijan a los sectores más vulnerables. Con el Sisbén IV vigente, la población se organiza en cuatro grupos: A (pobreza extrema), B (pobreza moderada), C (vulnerable) y D (no pobre, no vulnerable). Cada uno se subdivide en subgrupos para una clasificación más precisa.

Actualización del Sisbén 2025 en línea: fácil y rápido desde casa

Si necesitas actualizar tus datos en el Sisbén para acceder a los programas sociales del Gobierno, es fundamental mantener tu clasificación al día. A continuación, te explicamos cómo hacerlo tanto en línea:

Accede a la web oficial: ingresa a www.sisben.gov.co Introduce tus datos personales: rellena los campos requeridos con tu información Selecciona el motivo de la solicitud: elige la opción "Actualizaciones y/o correcciones de información" en el formulario Envía la petición: en "Tipo de solicitud", marca "Petición" y finaliza el registro Tiempo de respuesta: la solicitud se enviará automáticamente al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y, en aproximadamente 6 días hábiles, podrás verificar el estado de tu actualización en el mismo portal web.

Actualización del Sisbén de forma presencial

Si prefieres hacer el proceso directamente en una oficina del Sisbén, sigue estos pasos. Este método es ideal si tienes dudas o necesitas asesoría directa sobre tu clasificación:

Dirígete a un punto de atención del Sisbén en tu ciudad o municipio Solicita la actualización de tu encuesta. Es recomendable que la haga el jefe o jefa de hogar Recibe el comprobante del trámite una vez completado.

¿Cuándo es obligatorio actualizar tu información en el Sisbén?

Actualizar los datos en el Sisbén es clave para garantizar que la clasificación refleje fielmente la situación actual de tu hogar y puedas acceder a los subsidios del Gobierno. Es obligatorio hacerlo si hay errores en los nombres, apellidos o números de documento, si alguien cambia de tarjeta de identidad a cédula, o si una nueva persona llega al hogar. También se debe reportar si un miembro se retira o, lamentablemente, fallece.

Ignorar estas actualizaciones podría dejarte fuera de los programas sociales que usan el Sisbén para seleccionar beneficiarios. Por eso, es recomendable revisar periódicamente la ficha del hogar y, si hay cambios, hacer el trámite de inmediato. Así te aseguras de recibir la ayuda que corresponde según tu situación actual.