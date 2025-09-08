La Alianza Francesa de Lima, la Embajada de Francia en el Perú y el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú tienen el agrado de anunciar la premiación e inauguración del XXVIII Concurso Nacional de Artes Visuales “Pasaporte para un Artista” 2025, que se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre en el Centro Cultural de la PUCP. Desde ese día podrá visitarse la exposición que reúne las obras de todos los finalistas, así como la del ganador o ganadora de esta edición.

Bajo la curaduría de Ana Mendoza Aldana (Guatemala–Francia), la muestra colectiva presenta las propuestas de los diez finalistas seleccionados, quienes, durante más de tres meses, dos de acompañamiento virtual y uno de trabajo presencial en la Alianza Francesa de Miraflores, desarrollaron un proceso colaborativo de investigación y creación.

La temática 2025: “Contar el tiempo o la invención de la realidad”

El concurso propone este año una reflexión sobre el tiempo en sus múltiples dimensiones: memoria, intimidad, ciclo, aceleración, valor y pérdida. Las obras seleccionadas exploran la tensión entre la vida contemporánea, marcada por el vértigo de la tecnocracia y el capitalismo, y la urgencia de enfrentar los desafíos sociales, ecológicos e históricos de nuestro tiempo.

Los finalistas de esta edición son: Fabiola Gonzáles Condori, Gabriela Macchiu Rodríguez, Jorge Miranda Jaime, Juan Burga Novoa, Julio Urbina Rey, Leonardo Huatuco Gomez, Lucero Alomía Gallegos, Mafer Ortiz Ballarta, Mayra Hernández Cesare y Viviana Balcázar Villacorta.

El primer premio consiste en una residencia artística de tres meses en la Cité Internationale des Arts de París, gracias al apoyo del Institut Français, incluye pasaje y viáticos. El/la ganador(a) obtendrá además una beca de seis meses de francés en la Alianza Francesa y la oportunidad de realizar una exposición individual en la galería L’Imaginaire.

La selección de los finalistas estuvo a cargo de un jurado conformado por Omar Lavalle, artista visual y especialista en artes digitales; Marialejandra Maza, curadora e investigadora de arte; Lucie Brechette, responsable de proyectos de residencia del Institut Français; Carla Salazar, agregada cultural de la Embajada de Francia en el Perú; y Karin Elmore, directora de Asuntos Culturales de la Alianza Francesa de Lima.

Actividades paralelas

Como parte del programa, se realizarán visitas guiadas con la participación de la curadora y los artistas el viernes 12 y sábado 13 de septiembre a las 7:00 p.m., así como una visita guiada a cargo de los artistas el sábado 11 de octubre a las 7:00 p.m.

Además, la Alianza Francesa organiza un ciclo de cine que reúne películas que celebran la vida a través de la creación artística, que se llevará a cabo en el Cine Lumière de la sede de Miraflores. Historias donde el cine se encuentra con la pintura, la escultura, la danza, la música y la palabra, revelando cómo el arte se convierte en memoria, en huella del tiempo y en motor de nuestra manera de vivir. Entre las películas más destacadas de este ciclo se encuentran Camille Claudel 1915 (2013), Varda por Agnès (2019), Cézanne y yo (2016), La bailarina (2016) y Divertimento (2022). Este ciclo se desarrollará del 11 al 19 de septiembre, con entradas disponibles en Joinnus.

La exposición permanecerá abierta al público desde el 11 de septiembre al 11 de octubre en el Centro Cultural de la PUCP, constituyéndose en un espacio de diálogo entre el arte contemporáneo y los desafíos de nuestro tiempo.

