HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     
Cultural

Estreno de “El barbero de Sevilla” en la Alianza Francesa de Lima

Bajo la dirección de Jean-Pierre Gamarra con la escenografía y vestuarios de Lorenzo Albani.

"El barbero de Sevilla". Imagen: Difusión.
"El barbero de Sevilla". Imagen: Difusión.

Esta semana llega a las tablas limeñas El barbero de Sevilla, célebre comedia del teatro francés, en una nueva producción de la Alianza Francesa de Lima y Éxodo Teatro, dirigida por Jean-Pierre Gamarra y con escenografía y vestuario de Lorenzo Albani. La temporada se inaugura este jueves 14 de agosto y se extenderá hasta el 27 de septiembre, con funciones de jueves a sábado a las 8:00 p.m. en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores. Entradas disponibles en Joinnus.

Protagonizada por Stefano Salvini (Fígaro), Oscar Yepez (Conde de Almaviva), Amaranta Kun (Rosina), Alonso Cano (Don Bartolo) y Martín Aliaga (Basilio), la puesta en escena combina fidelidad al texto de Pierre-Augustin de Beaumarchais con una mirada contemporánea, ritmo vertiginoso y humor sofisticado.

Escrita en 1775, El barbero de Sevilla es la primera obra de la famosa trilogía de Beaumarchais, completada por Las bodas de Fígaro y La madre culpable. Su vigencia y comicidad siguen cautivando a públicos de todo el mundo gracias a su agudo retrato social y a su personaje icónico: Fígaro, el barbero ingenioso que se convierte en pieza clave para los amores entre el Conde de Almaviva y la joven Rosina.

Ambientada en la Sevilla del siglo XVIII, la obra gira en torno a los enredos que Fígaro idea para burlar a Bartolo, tutor y pretendiente de Rosina, y así permitir que los jóvenes enamorados puedan unirse en matrimonio. Con ritmo vertiginoso, humor sofisticado y una crítica sutil a la sociedad de su época, esta comedia reafirma el genio teatral del autor, precursor del teatro moderno y testigo de la Ilustración francesa.

Jean Pierre Gamarra, director de esta versión, aporta una mirada escénica contemporánea a esta joya del teatro clásico. Formado en las más prestigiosas academias europeas de artes escénicas, Gamarra ha sido reconocido internacionalmente por sus montajes operísticos, como Alzira de Verdi en el Gran Teatro Nacional. Sus últimas producciones son Tartufo de Molière, Salomé de Oscar Wilde, Hamlet y Otelo de Shakespeare, y La ópera de los tres centavos, música de Kurt Weill y libreto de Bertolt Brecht.

Precios de entradas: preventa general: 45 soles / Pack 2 entradas: 80 soles (hasta el 14 de agosto) /Estudiantes y jubilados: 30 soles / Estudiantes y asociados AF: 25 soles.

(NdP).

Notas relacionadas
Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto interno, se mantiene viva”

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto interno, se mantiene viva”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

LEER MÁS
Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto interno, se mantiene viva”

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto interno, se mantiene viva”

LEER MÁS
Comunicado: Fiesta del cine peruano sin censura (29 Festival de Cine de Lima)

Comunicado: Fiesta del cine peruano sin censura (29 Festival de Cine de Lima)

LEER MÁS
Sobre los escritores y los personajes suicidas

Sobre los escritores y los personajes suicidas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Cultural

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto interno, se mantiene viva”

Comunicado: Fiesta del cine peruano sin censura (29 Festival de Cine de Lima)

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota