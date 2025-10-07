El 'Día Mundial de los Calvos' se celebra cada año el 7 de octubre. | Foto: composición LR/ChatGPT

Como cada 7 de octubre, el 'Día Mundial de los Calvos' se celebra en conmemoración de las personas con la cabeza rapada o sin pelo por razones genéticas. Esta fecha, impulsada desde hace dos décadas, nació con el propósito de revalorar la imagen de hombres y mujeres sin estigmas, y de transmitir el mensaje de que la belleza va más allá de tener o no tener cabello.

Dwayne Johnson, mejor conocido como ''The Rock'', es una de las celebridades calvas más famosas del mundo. Foto: Men's Health

¿Por qué se celebra cada 7 de octubre el 'Día Mundial de los Calvos'?

A inicios de los años 2000, el propósito de celebrar este día fue claro desde un principio: promover una visión positiva sobre esta característica física y eliminar los prejuicios que asociaban la calvicie con la vejez, la pérdida de atractivo o la inseguridad. Gracias a ello, la percepción sobre las personas calvas cambió de forma notable y se reflejó en la imagen de figuras públicas que decidieron mostrarse sin complejos ante las cámaras, con elegancia, confianza y autenticidad.

En los últimos años, varios artistas, deportistas y actores reconocidos se han sumado a esta efeméride con el propósito de transmitir un mensaje de orgullo y convertir la calvicie en un símbolo de estilo y seguridad. En redes sociales, diversas agencias de modelaje han compartido fotografías de personas sin cabello, reflejando así su compromiso con la inclusión.

Celebridades famosas sin cabello que destacan como personajes públicos

Figuras como Vin Diesel, Bruce Willis, Dwayne Johnson, Jason Statham, Wesley Sneijder, Arjen Robben, Michael Jordan y Zinedine Zidane, entre otros, han sido referentes en sus respectivos ámbitos —cine, entretenimiento y fútbol—. Su presencia y éxito contribuyeron a redefinir los estándares de la belleza masculina.

Por el lado femenino, actrices y cantantes como Alejandra Guzmán, Natalie Portman y Jada Pinkett Smith han desafiado los estándares de belleza al decidir raparse temporalmente y proyectar una imagen renovada y poderosa.

Una celebración que inspira orgullo y diversidad de belleza

El ‘Día Mundial de los Calvos’ ha dejado de ser una novedad en los últimos años, pues se ha convertido en un movimiento que promueve el respeto y la aceptación en todas las expresiones de la belleza. En distintos lugares del mundo, especialmente en Europa y América Latina, esta fecha se conmemora con publicaciones en redes sociales donde personas muestran con orgullo su calvicie.