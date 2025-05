Aún no se puede verificar el bono Madre 2025: partir de esta fecha será posible consultar si tienes el pago de los $1.500 pesos

Desde el 21 de mayo, podrás verificar el bono Madre 2025 en República Dominicana. Las mujeres interesadas en cobrar el subsidio de $1.500 tendrán que esperar unos cuantos días más para consultar si son beneficiarias del pago, cuya distribución estará a cargo de Supérate y Banreservas.

Cuando llegue dicha fecha, verificar el bono Madre 2025 te tomará poco tiempo. Para ello, es importante que te pongas en contacto con un número de teléfono. No obstante, la Presidencia de República Dominicana también estará enviando mensajes de texto a los celulares de las dominicanas que cumplan con los requisitos del apoyo económico.

¿A partir de qué fecha se puede verificar el bono Madre 2025?

A partir del miércoles 21 de mayo, podrás verificar el bono Madre 2025. La gestión de Abinader confirmó que aún no es posible consultar si te corresponde el pago.

En dicha fecha, también comenzará el pago a través de remesas Banreservas y la tarjeta Aliméntate de Supérate. Si no estás registrado en el primer programa, la plata te llegará mediante el mencionado banco.

¿Cómo verificar el bono Madre 2025?

En las redes sociales de la Presidencia de RD, se indicó que de la siguiente manera se podrá verificar el bono Madre desde el 21 de mayo:

Ve por tu celular

Marca al siguiente número: *GOB (*462)

Verifica si eres una de las beneficiarias.

Al respecto, Gloria Reyes explicó que las beneficiarias recibirán un mensaje de texto con un código único. El número proporcionado servirá para retirar los $1.500 pesos en cualquier sucursal de Banreservas. Sobre este punto, el mandato de Luis Abinader informó que las personas que deseen obtener mayor información deberán ingresar a la página web de Supérate.

¿Salió el link para verificar el bono Madre en República Dominicana?

No se ha dispuesto un link para verificar el bono Madre al cierre de esta nota. La Presidencia de RD, durante el depósito de 2023 y 2024, sacó un enlace de consulta. Sin embargo, no se ha activado alguna plataforma.

¿Es posible registrarse para cobrar el bono Madre?

No hay información alguna sobre el proceso de registro para el bono Madre. Durante LA Semanal del 12 de mayo, Gloria Reyes especificó que las beneficiarias de Supérate tendrán la posibilidad de acceder al apoyo económico. Empero, los que no estén inscritos en dicho programa, recibirán los 1.500 pesos mediante Banreservas. Por tal motivo, no hay certeza sobre este punto.