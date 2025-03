21 de marzo, día de las flores amarillas: ¿los hombres también pueden recibirlas? Lo que debes saber sobre esta tradición

Cada 21 de marzo, la tradición de regalar flores amarillas cobra protagonismo en varios países de América Latina. Esta costumbre, que ha tomado fuerza en redes sociales, especialmente en TikTok, ha sido adoptada como una expresión de afecto entre parejas, familiares y amigos. Sin embargo, se ha observado que, en la mayoría de los casos, son las mujeres quienes reciben este obsequio, lo que ha generado preguntas sobre la inclusión de los hombres en esta práctica.

El origen de esta tendencia está ligado tanto a referencias culturales como a creencias arraigadas en la sociedad. A medida que esta tradición se populariza, surgen cuestionamientos sobre su significado y sobre quiénes pueden recibir estas flores. ¿Está reservado únicamente para las mujeres, o los hombres también pueden ser destinatarios de este gesto?

El origen de la tradición de regalar flores amarillas

El acto de obsequiar flores amarillas se relaciona con la telenovela juvenil argentina "Floricienta", transmitida en la década de 2000. En la historia, la protagonista expresa su deseo de recibir estas flores como símbolo de amor y felicidad. La escena y la canción "Flores Amarillas" se convirtieron en un referente cultural, estableciendo la costumbre de regalar estos arreglos florales en fechas especiales.

A lo largo de los años, esta práctica ha evolucionado y se ha vinculado con el inicio de la primavera en distintos hemisferios. En el norte, la estación comienza el 21 de marzo, mientras que en el sur, el cambio de estación ocurre el 21 de septiembre. Por esta razón, la entrega de flores amarillas ha quedado asociada a ambas fechas, consolidándose como un gesto de renovación y buenos deseos.

PUEDES VER: Este es el verdadero significado de regalar flores amarillas el 21 de marzo

¿Por qué los hombres no suelen recibir flores amarillas?

Uno de los principales motivos por los que los hombres no suelen recibir flores amarillas se debe a estereotipos de género. Históricamente, la entrega de flores ha estado ligada a demostraciones de afecto hacia las mujeres, mientras que los regalos destinados a los hombres han sido distintos.

Sin embargo, es importante resaltar que la recepción de este tipo de regalos van dirigidos principalmente a dar un detalle agradable y de alto valor para la persona, independientemente del género.

¿Las flores amarillas son un regalo solo para mujeres?

Aunque la práctica ha sido mayormente adoptada para obsequiar flores a mujeres, no hay ninguna norma que impida que los hombres también las reciban. El significado de las flores amarillas, que representa felicidad, amistad y éxito, no está limitado a un género en particular.

Cada vez se promueve la idea de hacer esta tradición más inclusiva, destacando que el gesto de regalar flores puede ser una expresión de aprecio sin distinción de género. De esta manera, la entrega de flores amarillas podría convertirse en un símbolo de afecto universal, manteniendo su esencia de transmitir buenos deseos sin restricciones.