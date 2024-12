'Mi Burrito Sabanero': la historia del niño venezolano que dio voz a un villancico icónico sin recibir un centavo

'Mi Burrito Sabanero', también conocido como 'El Burrito de Belén', es un tema que evoca recuerdos entrañables en la infancia de muchos latinoamericanos, especialmente durante la temporada navideña. Este popular villancico, originario de Venezuela, ha sido interpretado por una amplia variedad de artistas, desde el legendario Simón Díaz hasta el colombiano Juanes y el puertorriqueño Elvis Crespo.

Esta interpretación se ha mantenido como un referente navideño en América Latina, España y entre la comunidad latina en Estados Unidos. De hecho, la revista Billboard la ha incluido en su lista de las 100 mejores canciones navideñas de todos los tiempos. Sin embargo, pocos conocen la historia de Ricardo Cuenci, el niño de 8 años que prestó su voz al icónico burrito.

'Mi Burrito Sabanero': ¿cuál es la historia del niño venezolano que dio voz a un villancico?

A través de BBC Mundo, Aguasanta Márquez, actual directora del Coro Infantil Venezuela, afirmó que el maestro Hugo Blanco compuso la canción en 1975. Inicialmente, fue interpretada por Simón Díaz, pero Blanco consideró que sonaría mejor con voces infantiles.

Así, contactó al Coro Infantil Venezuela y a su director, Raúl Cabrera, quien se encargó de realizar el arreglo musical para el coro. Finalmente, se eligió a Ricardo Cuenci como solista para grabar 'El Burrito Sabanero'. "El profesor Cabrera lo que hizo fue el montaje coral, el arreglo musical para un montaje coral infantil. (...) Hugo Blanco escoge con el profesor [Cabrera] a los niños que van a grabar 'El Burrito Sabanero'", aclaró Márquez.

"Cuando en el año 1975, el maestro Hugo Blanco compone la canción del Burrito Sabanero, primero la canta el reconocido músico, también venezolano, Simón Díaz. (…) Pero a Hugo Blanco le pareció que sonaba mejor en las voces de unos niños, voces infantiles", detalló.

La música marcó la infancia de Ricardo, quien a los 57 años rememoró su canto

Ricardo, ahora de 57 años, compartió con BBC Mundo que la música ha sido parte fundamental de su vida desde la infancia. Su padre formaba parte de una agrupación de música llanera, lo que despertó su interés por la música. Gracias a la amistad de su padre con Raúl Cabrera, Ricardo tuvo la oportunidad de cantar en La Rondallita.

"Cuando yo tenía 4 o 5 años, mi papá participaba en una agrupación de música llanera. (...) Y yo agarraba una cajita de fósforos, le metía clavitos y empezaba a tocar maracas porque veía a los otros tocando maracas", declaró.

Recordó que escuchó 'El Burrito de Belén' por primera vez durante una grabación en el estudio, donde se encontraba Hugo Blanco y Raúl Cabrera. Al tararear la canción, fue escuchado y se le dio la oportunidad de grabarla, aunque tuvo que pronunciarla como 'Burrito Tabanero' debido a su dificultad con la letra. "Recuerdo que estábamos grabando con el Coro Infantil Venezuela en un estudio. Estaba Hugo Blanco, estaba Raúl Cabrera y yo escuché la canción que había grabado Simón Díaz", sostuvo.

"Y yo me puse a tararear en los pasillos del estudio y a cantar El Burrito Sabanero. Entonces salen y escuchan lo que estoy cantando [...] Y como yo sabía que tenía cómo cantarlo, la canté [...] Incluso se tuvo que grabar como el Burrito Tabanero, porque yo no sabía pronunciar la S. Y así quedó", puntualizó.

‘El Burrito de Belén’: la historia detrás del éxito internacional del clásico navideño

A pesar de su breve tiempo de gira con La Rondallita, Ricardo enfrentó desilusiones, incluyendo problemas con el manager y la falta de regalías por la popularidad del villancico. "Tuvimos problemas con el manager o el patrocinante [...] Incluso tuvimos problemas con un hotel, nos sacaron del hotel y tuvieron que comprarnos ropa para poder cantar en otro sitio", ratificó.

"Uno como niño nunca supo nada de eso, ni de dinero, ni de cobros. Nunca se nos pagó ni un bolívar partido por la mitad", afirmó. Una de las mayores decepciones fue cuando su padre rechazó una oferta para que él formara parte de Menudo, la famosa agrupación puertorriqueña. "No me dejó, no me dejó y yo quedé así como que 'mérmole'... ¡Y con Menudo!", lamentó Ricardo.

"Y llegó el momento en el que eso se apagó. Yo me apagué. No quise saber nada más del Burrito de Belén ni de La Rondallita ni nada de eso. Y me dediqué a lo mío, a mi familia, a mis cosas", explicó.

Ricardo planea nueva versión del ‘Burrito de Belén’ con excompañeros de La Rondallita

A pesar de su experiencia en la niñez, Ricardo nunca se alejó completamente de la música. Estudió música, trabajó en el campo y actualmente se dedica a la publicidad. Con el interés persistente por la versión de La Rondallita de 'El Burrito de Belén', ha mantenido contacto con sus excompañeros del coro y está considerando lanzar una nueva versión del villancico.

Agradecido por la felicidad que su interpretación ha brindado a tantas personas, Ricardo expresó su deseo de que "cada niño en el mundo escuche esa canción y se llene de alegría a mí me llena un montón".