La joven de Colombia no pudo contener su emoción al escuchar la popular canción navideña de Los Toribianitos. Foto: composición LR/TikTok/@felina.vr

En Perú, una de las tradiciones navideñas más emblemáticas es escuchar los populares villancicos, que suelen reproducirse en hogares, supermercados y tiendas. Esta costumbre llama la atención de extranjeros, quienes quedan fascinados por la riqueza musical y cultural de estas canciones. Ahora, una joven colombiana quedó conmovida hasta las lágrimas al escuchar el icónico villancico peruano 'Cholito Jesús', interpretado por Los Toribianitos.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, la joven destacó la belleza de la melodía y el mensaje que transmite esta canción de Los Toribianitos durante la época navideña y la calificó como el mejor villancico de Perú.

Colombiana rompe en lágrimas al escuchar villancico 'Cholito Jesús' de Los Toribianitos

Mediante su cuenta de TikTok @felina.vr, la joven colombiana compartió el momento en el que reaccionaba al popular villancico 'Cholito Jesús', interpretada por la agrupación peruana Los Toribianitos. Sin imaginarlo, tanto la letra como la melodía de la canción lograron conmoverla profundamente, haciéndola emocionar hasta las lágrimas y destacando la belleza de esta tradicional pieza navideña peruana.

"Qué alguien me explique por qué lloro. Yo no soy peruana, pero es como que todos de verdad damos lo mejor que tenemos, lo que nos hace sentir orgullosos (...) A mí me dijeron que la escuchara (el villancico) en realidad porque decían (en la letra) que el Niño Jesús era peruano (...) Perú que bonita esa canción", expresó la tiktoker colombiana.

El video fue publicado con la descripción "Mi reacción al mejor villancico de Perú, no me pude aguantar (las lágrimas", reconociendo que esta canción navideña es una de las mejores. Su publicación rápidamente generó comentarios de usuarios, quienes la invitaban a escuchar más de estas tradicionales canciones peruanas navideñas.

"Si llorar con esa canción espera que escuches 'Carta al cielo'", "Es una tradición en Perú escuchar a Los Toribianitos", "Los villancicos peruanos navideños son preciosos", "Reacciona a 'Cristo pobre', es la otra cara de la Navidad", "'Ven a mi casa esta Navidad' pega más cuando estás fuera del país", fueron algunos de los comentarios que se leen en TikTok.

¿Cuáles son los villancicos más populares de Los Toribianitos?

Además de 'Cholito Jesús', la agrupación Los Toribianitos cuenta con un repertorio de canciones navideñas que se han vuelto una tradición en el Perú. Estas son: