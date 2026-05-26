La regla de Steve Jobs para evitar reuniones innecesarias y mejorar la productividad en su empresa
Su filosofía de trabajo ha perdurado en el tiempo y fue adoptada por empresas tecnológicas actuales que buscan balancear la colaboración con la productividad.
- Así fue el primer vehículo del mundo: el invento de Karl Benz que cambió el transporte para siempre desde 1886
- El proyecto ecológico más ambicioso del mundo: 11 países de África luchan juntos para detener el avance del desierto del Sáhara
Mucho antes de que se hablara de productividad extrema o de reducir videollamadas interminables, Steve Jobs ya tenía clara una idea: demasiadas reuniones frenan el trabajo. El empresario impulsó una norma interna con la que buscaba reducir interrupciones, proteger el tiempo creativo de sus equipos y mejorar el rendimiento general de la empresa.
Su propuesta era sencilla pero radical: reservar un día completo a la semana sin reuniones. El objetivo era permitir que ingenieros, diseñadores y equipos técnicos pudieran concentrarse sin interrupciones en desarrollar ideas, resolver problemas y avanzar en proyectos clave.
PUEDES VER: Aluminio, hierro o acero inoxidable: cómo escoger la olla perfecta y aprovechar al máximo cada material al cocinar
El día sin reuniones que implantó para proteger el trabajo creativo
Jobs defendía que las reuniones largas y constantes rompían el ritmo de trabajo, interrumpían la concentración y terminaban consumiendo horas sin resultados concretos. Por eso, cuando dirigía NeXT en 1986, envió una carta interna proponiendo que los jueves quedaran completamente libres de reuniones.
Ese día se concebía como una jornada dedicada al trabajo individual profundo, sin entrevistas, llamadas con proveedores ni reuniones internas. Según Jobs, proteger ese espacio era esencial para que los equipos pudieran producir mejor y con más libertad.
La filosofía detrás de esta medida era clara: menos interrupciones y más tiempo real para crear.
PUEDES VER: Arqueólogos españoles descubren el sistema hídrico que abasteció más de 10 siglos mítica ciudad griega clave de la civilización moderna
Reuniones más pequeñas, más cortas y con objetivos concretos
Además del 'jueves sin reuniones', Jobs aplicó otras reglas muy concretas para evitar encuentros improductivos. Apostaba por reuniones reducidas, con entre tres y cinco personas, para evitar conversaciones paralelas y confusión.
También defendía agendas breves, con pocos puntos a tratar, y encuentros de no más de 30 minutos. Para él, una reunión debía tener un propósito claro, decisiones concretas y terminar rápido.
Décadas después, su visión sigue vigente en muchas empresas tecnológicas que buscan equilibrar colaboración y productividad. La idea que dejó Jobs continúa resonando este miércoles: estar ocupado no siempre significa estar avanzando.