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Cultura Asiática

¿Cuándo salen los capítulos de 'Minami, una abogada extraordinaria?: calendario de estrenos para ver el dorama en Netflix

Protagonizada por Mana Ashida, la versión japonesa del aclamado k-drama 'Woo, una abogada extraordinaria' estrenará un nuevo capítulo cada semana en Netflix.

La versión japonesa de 'Woo, una abogada extraordinaria' constará de 10 capítulos en Netflix.
La versión japonesa de 'Woo, una abogada extraordinaria' constará de 10 capítulos en Netflix.Foto: composición LR/Netflix
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La versión japonesa de ‘Woo, una abogada extraordinaria’ llegó a Netflix con su esperado capítulo 1. La plataforma de streaming incorporó a su catálogo ‘Minami, una abogada extraordinaria’, adaptación del exitoso k-drama que conquistó a la audiencia global en 2022 y se consolidó como una de las producciones asiáticas más populares del servicio.

La serie recoge los elementos que hicieron del drama protagonizado por Park Eun Bin un fenómeno internacional, aunque ahora bajo una mirada cultural distinta.

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¿De qué trata 'Minami, una abogada extraordinaria'?

La serie sigue a Minami Minamida, una joven que se graduó con honores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio y obtuvo la máxima puntuación en el examen nacional de abogacía. Sin embargo, pese a su sobresaliente expediente académico, encuentra dificultades para incorporarse al mundo laboral debido a los prejuicios que enfrenta por su condición dentro del espectro autista.

La adaptación japonesa toma como punto de partida la historia de ‘Woo, una abogada extraordinaria’, el aclamado drama surcoreano protagonizado por Park Eun Bin y Kang Tae Oh. La serie coreana original batió récords de audiencia en el canal ENA y alcanzó el Top 10 global de Netflix entre las producciones de habla no inglesa.

La versión japonesa de 'Woo, una abogada extraordinaria' constará de 10 capítulos en Netflix

La versión japonesa de 'Woo, una abogada extraordinaria' constará de 10 capítulos en Netflix. Foto: composición LR/Netflix

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En esta nueva versión, Mana Ashida encabeza el reparto como Minami. La acompañan Fumiya Takahashi, Makiya Yamaguchi, Kanata Hosoda, Sakura Takeuchi, Akihiro Kakuta, Kami Hiraiwa, Shiori Kubo y Rinka Kakihara. La producción está dirigida por Hiroyuki Nakata, Yoshishige Miyake, Kôji Hora y Yuka Yasukawa, con el guion de Shigenori Tanabe.

Calendario completo de episodios de ‘Minami, una abogada extraordinaria’ en Netflix

‘Minami, una abogada extraordinaria’ debutó el 19 de octubre de 2026 en Netflix, plataforma que distribuye la serie a nivel internacional. En Japón, la ficción, que es producida por Kansai TV, se emite a través de Fuji TV. La primera temporada contará con 10 episodios y estrenará un nuevo capítulo cada lunes.

  • Capítulo 1: 19 de octubre de 2026
  • Capítulo 2: 26 de octubre de 2026
  • Capítulo 3: 2 de noviembre de 2026
  • Capítulo 4: 9 de noviembre de 2026
  • Capítulo 5: 16 de noviembre de 2026
  • Capítulo 6: 23 de noviembre de 2026
  • Capítulo 7: 30 de noviembre de 2026
  • Capítulo 8: 7 de diciembre de 2026
  • Capítulo 9: 14 de diciembre de 2026
  • Capítulo 10 (final): 21 de diciembre de 2026.

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