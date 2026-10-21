Javier Milei califica a su homólogo español Pedro Sánchez como un "impresentable dictador", ladrón y corrupto

El presidente Javier Milei atacó a su homólogo español, Pedro Sánchez, durante un foro económico en Madrid, donde lo calificó de dictador, ladrón y corrupto. La intervención se produjo a poco más de un mes de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, en las que busca respaldar a sectores conservadores y de extrema derecha.

La figura argentina aprovechó para responsabilizar al socialismo de los problemas económicos de España y llamó a los ciudadanos a sacar esta corriente ideológica de la política a patadas. También acusó al Ejecutivo de Sánchez de promover una supuesta invasión migratoria por intereses electorales y advirtió que la combinación de estancamiento económico e inmigración causará la decadencia.

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Las declaraciones provocaron una respuesta de la administración española. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, pidió respeto al presidente del gobierno de España durante una rueda de prensa.

Por otra parte, a la par de los pronunciamientos, el propio Sánchez publicó un video en la red social X en el que reivindicó con orgullo ser zurdo, en respuesta al uso despectivo de ese término por sectores de la ultraderecha.

Milei y su respaldo a la derecha española

Durante su visita, Milei tenía previsto reunirse con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP). El mandatario argentino expresó públicamente su cercanía con ambos dirigentes y defendió sus propuestas como una alternativa a la situación política española.

En las elecciones del 29 de noviembre, cerca de 39 millones de españoles están habilitados para votar. Las encuestas sitúan al conservador PP por delante del Partido Socialista, aunque sin mayoría absoluta, escenario que podría otorgar a Vox un papel determinante en la formación del próximo Gobierno.

Cabe indicar que el enfrentamiento entre el líder libertario y Sánchez no es nuevo. En mayo de 2024, el presidente argentino calificó de corrupta a Begoña Gómez, esposa del mandatario español, durante un acto organizado por Vox. El episodio desencadenó una crisis diplomática que incluyó la llamada a consultas de la embajadora española en Argentina.