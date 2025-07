Fernando de Szyszlo de aniversario: tres exposiciones y una relectura de sus memorias

Este 2025 viene signado por no pocos aniversarios. Uno de los más resaltantes, es el centenario del nacimiento del artista plástico Fernando de Szyszlo (5 de julio de 1925 – 9 de octubre de 2017).

Bajo todo punto de vista, se trata de uno de los artistas capitales de la vida cultural peruana del siglo XX. Por esa sola razón, sobre su figura tenemos, en estas últimas semanas, tres exposiciones que nos brindan un acercamiento a su radiación, la cual, partiendo desde la pintura, se extendió a otros ámbitos en los que, igualmente, fundó un magisterio, pero uno más ligado a la actitud.

Para quien escribe, Fernando de Szyszlo debe ser visto y recordado como un intelectual comprometido con su tiempo. No solo como el gran artista que fue.

En el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), se puede apreciar, hasta el 3 de agosto, Szyszlo.100 años; en el Centro Cultural Inca Garcilaso, la muestra bibliográfica Szyszlo Centenario, que va hasta el 28 de agosto; y a partir del 5 de julio al 13 de agosto, en la galería Pancho Fierro la muestra de grabados Visiones del Hidalgo: Szyszlo frente al Quijote.

Sobre esta última exposición, debemos subrayar lo siguiente: en 1949, Aurelio Miró Quesada, Luis Jaime Cisneros y Fernando de Szyszlo fueron los responsables de la primera edición peruana de El Quijote de Cervantes. Fernando de Szyszlo, ojo, solo ha ilustrado este libro y lo hizo en aguatinta sobre metal.

En el año 2016, Fernando de Szyszlo publicó sus memorias La vida sin dueño (Alfaguara). Hay que anotar que este registro no ha sido del todo cultivado en nuestra tradición y de lo poco que existe, una línea a cumplir: el autor debe tener legitimidad. Y De Szyszlo la tenía de sobra.

De Szyszlo fue testigo privilegiado de procesos históricos locales y mundiales, en especial desde la segunda mitad del siglo pasado. Conoció a grandes personajes y vivió desgracias humanas difíciles de superar. En este sentido, De Szyszlo escogió el camino correcto: mostrarse, tal cual, ante el lector, sin los adornos de la edad venerable, como si el mensaje subliminal fuera: “Soy así y así moriré”.

Bajo este ánimo polarizado, alejado decididamente del término medio, hermanado en intención con El pez en el agua de Mario Vargas Llosa, De Szyszlo consiguió lo que parecía imposible: dialogar de tú a tú con las nuevas generaciones (a ellos apunta la publicación y no a los conocedores de su obra y sus amigos).

"Cajamarca" (1959). Imagen: Difusión.

Mediante una prosa funcional, el autor nos cuenta sobre sus intereses iniciales en la pintura, del mismo modo de sus amigos de la generación del 50 y su obnubilación juvenil por Blanca Varela, con quien se casó en 1949.

De Szyszlo reconoce lo clave que fue la cultura europea en su formación, pero sin dejar de mirar a nuestra cultura precolombina (factor presente en casi toda su obra). En otras palabras, estas memorias se dividen en dos senderos: la formación del artista y la coherencia con la que honra sus principios de librepensador.

Dos senderos que confluyen en un fin: la biografía del hombre sentimental. Las mejores páginas son las que nos ofrecen a un De Szyszlo airado y crítico, y deja asimismo una enseñanza: el espíritu trabajólico que ha guiado su vocación y la persistencia para lograr vivir de la pintura sin venderse ni hipotecarse. Quien piense que la tuvo fácil en su trayectoria, quedará muy decepcionado de esa impresión.

Uno, como lector, podría estar de acuerdo o no con el artista, pero seríamos mezquinos si no reconocemos su verdad y la consecuencia que tuvo con su verdad.

Otra lectura que le podemos dar a la publicación, está relacionada con el título mismo. De Szyszlo nos dice en todo momento que no debemos perder la oportunidad de vivir. Hace 9 años, cuando salió La vida sin dueño, no poca gente quedó incómoda. Este es un libro polémico y llamado a quedar como tal. Es ya un documento de lectura obligatoria. No se puede entender el arte peruano durante el siglo XX sin Fernando de Szyszlo como protagonista.

Solo un reparo a la publicación: estas memorias debieron acabar con la carta de su esposa, Lili Yábar. De antología.

Que tengamos a disposición tres muestras sobre De Szyszlo y estemos comentamos su libro de memorias, no son más que señas irrefutables de su importancia para la cultura peruana.