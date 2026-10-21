El nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, confirmó este miércoles 21 de octubre que el viaje del papa León XIV al país se mantiene según lo previsto, del 11 al 16 de noviembre de 2026. El representante de la Santa Sede expresó su alegría por la próxima llegada del pontífice, luego de que este retomara sus actividades públicas tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar.

"Esta mañana el Santo Padre ha dado la audiencia general y lo hemos visto restablecido. El viaje está confirmado. Lo esperamos con tanta alegría", declaró Gualtieri a EWTN News Español durante el Desayuno Nacional de Oración 2026, realizado en Lima, que reunió a unos 300 líderes, políticos y empresarios.

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El pronunciamiento se produce después de la operación a la que fue sometido el pontífice en el hospital Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. El análisis realizado durante la intervención confirmó la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, cuyo diagnóstico se sospechaba antes de la cirugía.

Visita para fortalecer la fe

El nuncio destacó el significado pastoral de la visita y señaló que León XIV mantiene un vínculo cercano con el país. “Él conoce nuestro país y va a venir para confirmarnos en la fe”, manifestó.

Asimismo, exhortó a los peruanos a prepararse espiritualmente para recibir al pontífice y acoger su mensaje. “Como dice el lema, que cada peruano y cada peruana pueda abrir su corazón para acoger su mensaje”, sostuvo.

La visita del papa León XIV está prevista del 11 al 16 de noviembre e incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. La llegada del pontífice genera expectativas entre los fieles y las autoridades, que deberán coordinar las medidas necesarias para el desplazamiento de miles de personas durante las actividades programadas. Se espera que la Santa Sede comunique oficialmente las modificaciones en la agenda del viaje apostólico al Perú.