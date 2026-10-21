Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¡Perú, país de machos! ¿Qué es ser hombre realmente? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

CONFIRMADO | Papa León XIV viajará al Perú en noviembre: Nuncio apostólico asegura que su visita sigue en pie

Gualtieri expresó su entusiasmo durante el Desayuno Nacional de Oración 2026, que reunió a líderes y empresarios en Lima, destacando la importancia de la visita papal al Perú.

Papa León XIV
Papa León XIVFoto: Andina / Difusión
Por
google iconLa República en Google

El nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, confirmó este miércoles 21 de octubre que el viaje del papa León XIV al país se mantiene según lo previsto, del 11 al 16 de noviembre de 2026. El representante de la Santa Sede expresó su alegría por la próxima llegada del pontífice, luego de que este retomara sus actividades públicas tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar.

"Esta mañana el Santo Padre ha dado la audiencia general y lo hemos visto restablecido. El viaje está confirmado. Lo esperamos con tanta alegría", declaró Gualtieri a EWTN News Español durante el Desayuno Nacional de Oración 2026, realizado en Lima, que reunió a unos 300 líderes, políticos y empresarios.

Video destacado

FUJIMORISMO RECHAZA REFORMA POLICIAL | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El pronunciamiento se produce después de la operación a la que fue sometido el pontífice en el hospital Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. El análisis realizado durante la intervención confirmó la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, cuyo diagnóstico se sospechaba antes de la cirugía.

Puedes ver

Papa León XIV en Perú: desde la próxima semana se podrá reservar entradas gratis para misa en Las Palmas

lr.pe

Visita para fortalecer la fe

El nuncio destacó el significado pastoral de la visita y señaló que León XIV mantiene un vínculo cercano con el país. “Él conoce nuestro país y va a venir para confirmarnos en la fe”, manifestó.

Asimismo, exhortó a los peruanos a prepararse espiritualmente para recibir al pontífice y acoger su mensaje. “Como dice el lema, que cada peruano y cada peruana pueda abrir su corazón para acoger su mensaje”, sostuvo.

La visita del papa León XIV está prevista del 11 al 16 de noviembre e incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. La llegada del pontífice genera expectativas entre los fieles y las autoridades, que deberán coordinar las medidas necesarias para el desplazamiento de miles de personas durante las actividades programadas. Se espera que la Santa Sede comunique oficialmente las modificaciones en la agenda del viaje apostólico al Perú.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colocar una hoja de laurel seca detrás de la puerta de casa: por esta razón lo relacionan con la buena suerte y la protección del hogar

Pleno del Senado aprueba pedido de facultades con 27 puntos: 35 senadores votaron a favor

Gamarra advierte que octubre es clave para producir las prendas de los kits escolares de 2027

Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, miércoles 21 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Lima podría tener lluvias anómalas este fin de semana: geólogo identifica las zonas expuestas a huaicos

El Niño amenaza el suministro de agua en Lima: Sedapal evalúa reducir la presión y prepara 440 pozos de contingencia

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Pleno del Senado aprueba pedido de facultades con 27 puntos: 35 senadores votaron a favor

Keiko Fujimori tras recorte al pedido del Ejecutivo: "Nos hubiese gustado que nos dieran mayores facultades"

Rafael Belaunde sobre la población afectada por las precipitaciones en Piura: “Igual va a llover, igual se van a inundar”