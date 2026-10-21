Alejandro Toledo es trasladado de emergencia al hospital por presión alta y complicaciones cardíacas

El expresidente Alejandro Toledo fue trasladado de emergencia desde el penal de Barbadillo hacia un hospital en el distrito de Ate, debido a complicaciones en su salud vinculadas a cuadros de presión alta y dolencias cardíacas, según lo informó Latina.

Esta emergencia ocurrió un día después de un reencuentro familiar. El último domingo, su hija mayor, Chantal Toledo, acudió por primera vez al penal para visitarlo tras 15 años de ausencia.

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La mujer de 44 años, quien reside en Estados Unidos y llegó al país el último viernes, ingresó al establecimiento junto a su tío Pedro Toledo en una camioneta de la sociedad conyugal Toledo-Karp. Ambos permanecieron cerca de dos horas en el recinto y se retiraron sin brindar declaraciones a la prensa.

La reaparición de la hija de Toledo coincide con el pedido de indulto humanitario promovido por su defensa legal ante el Gobierno. Cabe señalar que la visita de Chantal se suma a la que realizó a inicios de 2026 su otra hija, Zaraí Toledo, aunque ambas acudieron por separado.

En la actualidad, el exmandatario acumula dos condenas por lavado de activos: una de 20 años y seis meses de prisión por los sobornos de Odebrecht en la carretera Interoceánica, y otra de 13 años y cuatro meses por el caso Ecoteva.

Eliane Karp pidió a Keiko Fujimori revisar indulto a favor de Alejandro Toledo: "Temo mucho por su vida"

A inicios de octubre, Eliane Karp volvió a pronunciarse sobre la situación penitenciaria de su esposo y criticó las condiciones del penal de Barbadillo, alegando que no hay atención médica adecuada para las enfermedades que padece el exmandatario.

La ex primera dama solicitó a la presidenta Keiko Fujimori que tome en consideración la posibilidad de evaluar una gracia presidencial a favor de Toledo, debido a su agravado estado de salud.

"Le hago mi pedido a Keiko Fujimori. Así como su papá murió en sus brazos, en su casa, no quiero que le pase algo malo a mi esposo. Pido a la Corte Suprema que dé la carta de casación para que resuelvan el tema de mi esposo urgentemente. Tiene que ir a la clínica y de la clínica a mi casa", indicó Karp desde Israel a RPP.

En sus declaraciones, advirtió que en el recinto penal se carece del equipamiento necesario para atender las dolencias de Toledo. "Esta es una continuación de fenómenos muy complejos. (En el penal) no hay las máquinas necesarias para cuidarlo. Él tiene problemas cognitivos que tienen que ser tratados por médicos especializados. Temo mucho por su vida. Temo por la vida del único ser amado que me queda en la Tierra", señaló.