Conversemos con Blanca Varela en su centenario

La temporada editorial para Perú, durante este 2026, se anuncia con no pocos títulos llamados a ser importantes. Los hay para todos los gustos y colores. Pero de lo visto, ninguno supera lo que ya es el acontecimiento literario del presente año: el centenario del nacimiento de Blanca Varela (10 de agosto de 1926 – 12 de marzo de 2009).

El entusiasmo está más que justificado. Blanca Varela pertenece a esa constelación de autores que consideramos cercanos. No es gratuita esta impresión; cada año podemos ver la aparición de nuevas camadas de lectores a la búsqueda de su poesía, así esta se halle en ediciones completas o por títulos separados. Como país, Perú no patinó: la reconoció como una de sus voces poéticas mayores (a saber, en 2004 el Estado la condecoró con la Medalla de Honor del Instituto Nacional de Cultura). Y en el ámbito internacional, en 2007 recibió el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Una breve mirada al arco biográfico de la poeta nos brinda señas patentes: Blanca Varela partió en su mejor momento, es decir, reconocida en vida como una de las mejores poetas en español de su tiempo. Blanca Varela, en vida, supo que su poesía no iba a quedar enclaustrada en la academia y en los cenáculos. Su imagen y su obra ya estaban inscritas en el imaginario de los lectores. Esta es, pues, una manera de trascender en buena lid. Para artistas como Varela, el lograr un objetivo (tan noble como el reconocimiento) no es lo que importa, sino en cómo lo consigues.

La persona

De Blanca Varela, al igual que sobre todos los grandes artistas, hay muchas leyendas. El amor y la tragedia fueron de la mano en su tránsito vital, siendo la muerte de su hijo Lorenzo de Szyszlo, en un accidente aéreo en Arequipa en febrero de 1996, el evento del que jamás pudo recuperarse, el cual asimismo marca el nervio de la escritura de su intenso poemario Concierto Animal, publicado en 1999.

Como indicamos, sobre Varela hay muchas leyendas, con mayor razón cuando llevó una vida lejos de los reflectores de la fama cultural y literaria, y de las frivolidades que la configuran. Si dejó una novela inédita sobre los años 50 en Europa, es lo de menos. Esa novela inédita existirá cuando se pase de la especulación al formato en que debe existir. La especulación no le hace bien a la figura de Varela. Varela era una mujer de acciones y para saber cómo era ella, qué mejor que conocerla mediante Entrevistas a Blanca Varela del editor Jorge Valverde Oliveros.

"Entrevistas a Blanca Varela". Imagen: Difusión.

Este libro salió en el año 2020. Desde entonces tiene varias reimpresiones y, bajo todo punto de vista, debe volver al ruedo en este 2026. Aquí nos encontramos con las entrevistas que Varela concedió en vida. Están en orden cronológico (desde 1964 a 2007). Desde la salida de su primer libro (Ese puerto existe en 1959, con prólogo de Octavio Paz) a opiniones contundentes sobre autores de la escena literaria local, Varela muestra una coherencia discursiva, en 43 entrevistas, que no se altera así haya plenitud o dolor. No es un libro cómodo para los aludidos, pero es revelador para los lectores que encuentran en sus palabras no solo una opinión, sino del mismo modo una actitud ante la vida.

La obra

"Canto Villano". Imagen: Difusión.

Hay muchas ediciones de la poesía de Blanca Varela. Pero es justo subrayar la siguiente: la salida de la edición conmemorativa del poemario Canto Villano de 1978, que estará a cargo del Fondo de Cultura Económica (FCE). No olvidemos que Varela fue directora de la sede peruana del FCE por más de 20 años.

Con este título también se rotula las ediciones de la poesía reunida de nuestra poeta. Con Canto Villano, Varela consolidó una propuesta cuyo tronco era la condición existencial sin mitificarla, regresándola a su lugar: la cotidianidad y sus propias peripecias. Y, obviamente, sin perder el humor y la ironía presentes en su modo de escribir y que en Canto Villano logran establecer una comunión iluminadora con el lector de turno.

“El querido animal/cuyos huesos son un recuerdo/una señal en el aire/jamás tuvo sombra ni lugar /desde la cabeza de un alfiler/ pensaba /él era el brillo ínfimo/el grano de tierra sobre el grano/ de tierra/ el autoeclipse/ el querido animal/ jamás cesa de pasar/ me da la vuelta”. De “Persona”.