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Cultural

Liliana Trujillo y Mónica Sánchez: "A través del arte la cultura se mantiene viva"

Las actrices protagonizan una obra sobre la resiliencia de las mujeres. También opinan sobre la censura y rechazan la creación del Colegio de Artistas: "No se consultó a nadie y es excluyente. ¿Dónde queda el arte shipibo-konibo? ¿El arte andino? Los deja en total desprotección".

En la obra 'La vida extraordinaria'.
En la obra 'La vida extraordinaria'. | Paola Vera.
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Una amistad que ha resistido al paso del tiempo. Entre cartas, libros y poemas, Blanca y Aurora repasan sus vidas: bromean sobre sus romances, recuerdan a sus familias y comparten alegrías y duelos. Acompañadas de música, Liliana Trujillo y Mónica Sánchez protagonizan La vida extraordinaria. “Es un texto que parece sencillo, pero es desafiante. Nos habla sobre acompañarse y también sobre volver al origen, sobre la vida, la muerte, los vínculos de amor, la amistad como ese hilo rojo que se puede sostener a lo largo de la vida”, nos comenta Sánchez.

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 Es una obra acerca de la sororidad, pertinente para estos tiempos, agrega la actriz. “Donde aún el patriarcado predomina y se nos exige a las mujeres determinados estándares para encajar, ellas buscan el goce de estar vivas con todo lo que implica. No propone finales felices, pero sí una mirada que integra la vida”. 

A Liliana Trujillo, la primera vez que leyó la obra, el texto la impresionó por el contenido poético. “Creo que es una obra que invita a reflexionar sobre la experiencia de vivir y, en consecuencia, a morir. Es una invitación a buscar la plenitud en la vida. Es de suma importancia y muy pertinente porque es necesario entender que las decisiones sobre la vida en pareja, la sexualidad vivida desde el placer y el concepto de familia no se ciñen a una visión masculina sino a una amplia postura de lo que necesita y desea una mujer”.

Un retroceso en derechos humanos

En contraparte a una obra que celebra el arte, las actrices nos responden en medio de una coyuntura complicada. Han seguido de cerca las noticias y ambas han compartido su opinión en distintos momentos sobre la crisis social y política. Ahora, como parte del sector artístico, se pronuncian en contra de la creación del Colegio de Artistas, una ley impulsada por el Congreso saliente.

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¿Es el momento más complicado para los artistas en el Perú? ¿Qué les toca hacer?

Mónica: Rechazamos la Ley N.° 32645 porque no se consultó a nadie, es excluyente ya que solo convoca a quien tiene un título. Nos parece que se pretenden regular contenidos, quién accede a un cargo público o a financiamiento, entre otras cosas. Esta ley invalida la condición profesional a muchísimos artistas y desconoce otras formas de aprendizaje en nuestra cultura popular.  ¿Te imaginas? Si esta ley hubiese existido antes, hoy no tendríamos la salsa, ni la chicha, ni la literatura, la pintura, la escultura o el cine… ¿Dónde queda el arte shipibo-konibo? ¿El arte andino? Los deja en total desprotección. No tiene sentido, sabemos que trae otros intereses.

Liliana: Es importante tener presente que es a través del arte que la cultura de la sociedad se comunica y se mantiene viva, por ello los artistas necesitamos la seguridad de poder crear, de contar con protección para nuestras creaciones. Estamos en una etapa de retroceso en derechos humanos, de censura para las artes y de represalias a quienes se muestran críticos con la clase política. Es un momento muy delicado para todos. Considero que nuestra función debe seguir siendo crítica y lograr que la ley se derogue a través de medios legales. La unión y optimismo tendría que ser nuestra directriz.

  • Teatro. La vida extraordinaria es dirigida por Malcolm Vargas. Va de viernes a lunes en el Teatro de la Universidad del Pacífico, Jesús María.
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