Jean Pierre Gamarra: “Es clasista pensar que el teatro es solo para Lima tradicional”

La obra Cyrano de Bergerac volvió con una temporada en el Teatro Municipal de Lima. Tras el estreno, el director Jean Pierre Gamarra recordó que le dijeron que no había público interesado en ver teatro en el centro histórico y que tenía que apostar por un transporte desde Miraflores.

“Cuando propuse hacer una temporada de teatro clásico en el Teatro Municipal, muchos del ámbito cultural me dijeron que era una mala idea. Algunos creían que el público no se interesaría por los clásicos y que, además, la gente no iría al centro de Lima por miedo. Sentí que eso no era verdad. Lima no es solo Miraflores, San Isidro, San Borja o Surco; Lima es mucho más grande y diversa”.

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El también director de La ópera de tres centavos, una de las mejores puestas en escena del 2025 y que se estrenó en el Teatro Británico, recordó que en Perú las políticas culturales “casi no existen” y que es necesario reconocer que el arte aporta a la educación y que es un punto de encuentro.

Por eso, añadió que el teatro debe llegar a más público. “A aquellas personas que históricamente han sido relegadas de estos espacios, porque muchas veces se ha pensado que el teatro está diseñado únicamente para una Lima tradicional. Ese enfoque me parecía profundamente equivocado y, en muchos casos, clasista”.❖