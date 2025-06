Leonardo Torres Vilar: "La doble moral es el fenómeno más interesante de nuestros tiempos"

Cuando el público entra a la sala del Teatro Británico, ve en el escenario una lavandería donde los personajes creados por Bertolt Brecht desfilan y debaten sobre la delincuencia mientras lavan el dinero recolectado en carritos de compras. Leonardo Torres Vilar interpreta al ‘empresario de los mendigos’. Lleva una banda presidencial gastada, y en algunas escenas lo acompañan roedores con letreros de ‘Lava Jato’. “Es una de las maravillas del teatro”, nos responde acerca de una de las puestas en escena más interesantes del año. “Corrupción ha habido siempre, pero sí creo que hoy está peor que nunca”.

Has tenido personajes y obras sobre el poder, pero digamos, en La ópera de tres centavos, llevas la banda presidencial durante toda la obra. ¿Qué te pareció la propuesta de adaptarla a Lima?

(Sonríe) Bueno, adaptarla a Lima, pero siempre se dice que estamos en Londres; da igual dónde estemos, ¿no? La situación es la misma. Con Jean Pierre (Gamarra) y Lorenzo (Albani) uno sabe que siempre van a dar un giro artístico y estético que va a desafiar todas las convenciones. Y además uno se pregunta: ¿es la obra perfecta para presentar en este momento? Los clásicos siempre están ahí para echar mano de ellos cuando queramos decir algo sobre el día de hoy.

De acuerdo. Y tú, que has sido crítico de la televisión, de la clase política, en general, ¿dirías que la obra nos muestra que hemos normalizado la corrupción?

Una de las cosas que me gusta de la obra es que los padres de Polly (María Grazia Gamarra), que somos Alonso Cano y yo, nos quejamos de que, pucha, ¿cómo es posible que mi hija esté con un criminal? Y vemos a estas dos personas lavando plata. La doble moral es el fenómeno más interesante de nuestros tiempos. Cómo crucificamos a otros mientras con la otra mano nosotros estamos haciendo el crimen. Esto se aplica a tantas cosas: a la política, a la religión... Yo me acuerdo que la doble moral estaba al centro del discurso de La Perricholi (2011), que fue la última cosa en televisión que hice, una cosa que me encantaba. Y justamente provocó críticas y provocó gente en contra y terminó siendo víctima de aquello que pretendía criticar que era la doble moral (el equipo sostuvo que la censura no fue por los desnudos, sino por “cuestiones religiosas”).

¿Podría pasar con esta obra?

(Sonríe) Tal vez alguien se va a molestar. Pero no, pues, es sátira. Y la sátira es lo mejor para reírse y para decir algo. Así que, quien quiera quejarse, que se queje, pero estamos diciendo algo con teatro. Hay gente que hace caricaturas, hay gente que da discursos, hay gente que escribe, y nosotros hacemos teatro.

Alguna vez dijiste que la cultura como la educación y la salud “no debería ser solo un negocio”. ¿Se suelen olvidar de eso?

El acceso a la cultura no debería ser negociable en ese sentido. Deberíamos tener una compañía de teatro nacional que haga obras maravillosas, excelentes, entretenidas por un precio muy bajo. Deberíamos hacer todo lo posible para que la gente acceda a todo tipo de cultura. Pero estamos tan desesperados todos por hacer dinero, que es un problema. Me parece haber visto hace no demasiado el tráiler de una nueva telenovela que, en lugar de proponer algo nuevo, repite un esquema anterior. Estamos todos tan desesperados por sobrevivir que ya no nos importa si lo que damos es bueno o malo. Ahora, el teatro cae también continuamente en este problema. Empezamos a producir lo que la gente simplemente quiere ver y no estamos diciendo nada más. Así que es un círculo vicioso. Es una pena. La humanidad está siendo víctima de las propias trampas que ha creado. Ya está muy filosófico (sonríe).

Sobre tu personaje. Por las características más de uno lo puede relacionar con un expresidente. ¿Te inspiraste en algún político?

(Ríe) Hay un montón de referentes. Es más, discutimos: ‘puede ser este o puede ser este otro’. Yo dije: ‘no, no vamos a hacer nada’. Está todo tan bien dicho. El hecho de que sea grande y que tenga una banda de cartón, porque es el rey de los mendigos, ya es suficiente. Hubiera sido muy sencillo hacer una imitación de alguien. ¿Para qué? El vestuario ya estaba diciendo todo. Y el hecho de que sea grande también, y sin duda alguna come mejor que cualquiera de los mendigos. No he querido tener ningún referente particular.

Bueno, acerca de lo último que has dicho, había referencias en varios gobiernos.

Hay una cosa que sí está muy presente en muchas personalidades y políticos: es el hecho de estar congraciado con el público, con la gente que lo está escuchando. La sonrisa, los brazos abiertos. ‘Témanme, pero soy amigo de ustedes’. Y el hecho de que le gusten los aplausos y los provoque continuamente. La sonrisa bonachona que quiere decir algo más, porque detrás está haciendo cosas terribles.

Has estado en el chat en el cual más de 800 artistas se pusieron de acuerdo para hacer el plantón en el Congreso. Pero algunos dicen que es más allá de la Ley del Artista, que es el momento propicio para que, como gremio, se manifiesten por la crisis social y política.

He estado atento a todo. Me hubiera gustado ir a la marcha; no pude ir, pero estoy de acuerdo. Pasó algo que hizo que nos uniéramos porque se nos estaba quitando una cosa que no es un regalo, sino un derecho. Se sigue haciendo plata con nuestra imagen y eso requiere un pago y no podíamos renunciar. Pero hemos tenido que esperar a que ocurriera una cosa de estas para hacer sentir que somos un gremio. Y yo espero que esa comunicación entre todos siga ahí, este chat inmenso, porque es necesario. Los artistas en general estamos desamparados. Ha sido bueno que nos juntáramos.

Alguna vez quisieron censurar la obra La Cautiva. Ahora está la protesta por la nueva ley de cine. ¿Por qué crees que está sucediendo esto contra el arte?

Porque los actores han sido políticos de toda la vida. Los hijos de la televisión, el cine, y de la radio, son hijos del teatro que es lo más antiguo. El teatro ha sido político siempre porque un actor encarna ciertos personajes de nuestra sociedad; a partir de ahí, el público puede estar a favor o en contra del statu quo. Es un problema cuando está en contra para los que están en el poder. Lo que hacemos es encarnar al que agrede o al que es agredido. Eso tiene muchísimo más poder; los actores han tenido siempre más poder que los políticos. Ahora se le teme a las películas porque tienen más poder que simplemente un discurso. Estamos viendo que cuando se trata de decir cosas importantes desde el escenario, ‘hay que callarnos’.

En el caso de esta adaptación de la obra de Brecht, el mensaje de la reina lo entrega una figura femenina que lleva puesto un Rolex.

(Ríe) No te imaginas lo que iba a ser.

¿Iba a ser más arriesgado?

Sí, pero alguien dijo: ‘no, no podemos ir tan lejos’. Entonces, bajamos a una cosa mucho menor, que es la mano y el Rolex. Sí me parece el montaje más conchudo en el que he estado nunca. Y, por supuesto, que me encanta.

Datos: Con música en vivo, La ópera de tres centavos cumple temporada de jueves a domingo en el Británico.