La vida diaria bajo la dictadura comunista: “La quinta esquina” de Izraíl Métter

No siempre se puede controlar la euforia que despierta un libro extraordinario. Reprimir la sensación no es lo recomendable. Fácil: te has sentido identificado en las páginas recorridas. Por tramos, optaste por la lectura lenta. Lo dicho no es poca cosa; vivimos tiempos que pautan la experiencia de leer como si fuera una suerte de licuadora sensorial.

Desde Stoner, de John Williams, no leía una novela no solo brutal, sino también reveladora, que nos devuelve la fe en la linealidad del género. Apunta: La quinta esquina (Libros del Asteroide) de Izraíl Métter.

Izraíl Métter (1909 – 1996) fue un digno hijo de la tradición a la que pertenece: la narrativa rusa, de la que conocemos sus columnas. Sin embargo, sabemos poco de sus epígonos, lo que nos debe llevar a la búsqueda de aquellos nombres que han escrito a la sombra de los considerados árboles mayores. Por ejemplo: hasta el momento, sabemos, o en todo caso tenemos nociones, de la narrativa norteamericana más allá de sus voces referentes; hasta podríamos hacer una provechosa cartografía de la misma con lo publicado en los últimos cincuenta años. Por este motivo, nos encontramos ante una tarea monumental con la narrativa rusa, placentera labor, hay que subrayar.

La quinta esquina no es únicamente cima literaria; asimismo, nos descubre a un autor que fue modesto en cuanto a imagen, pero que en silencio forjó una poética que a la fecha se dispara en interpretaciones, sean literarias, históricas, sociológicas y antropológicas. Mario Vargas Llosa destacó, en más de una ocasión, las ventajas de la novela para retratar periodos históricos, en especial de aquellos signados por la represión de las libertades individuales y colectivas. La novela, para estos fines, es la trastienda de la gran escenificación que nos presentan los discursos ajenos a la ficción.

Métter, pese a las limitaciones impuestas por la Rusia comunista, sacó adelante una obra saludada en la clandestinidad y tardíamente reconocida cuando el comunismo soviético entró en crisis (la escribió entre 1958 y 1966, y la publicó recién en 1989). Durante los años de censura, Métter escribía en clave, en franca proyección hacia un pasado que a la vez se podía interpretar en un presente. De esta manera sorteó a los celadores del régimen represor. Esta suerte de escritura en código le permitió relatar uno de los periodos más dramáticos en la historia del siglo XX, haciendo uso de la memoria, pero no de la social, sino más bien de la íntima, de aquella que repasa las cotidianas vicisitudes de los desarraigados del sistema.

El desarraigo nos permite entender al alter ego de Métter, Boria, un hombre bueno que quiso servir en la educación superior, pero a la que no pudo acceder a razón de sus orígenes sociales ligados al mercantilismo, característica contraria a la política igualitaria del régimen soviético. Sin embargo, Boria no desmayó en sus propósitos y se convirtió en un gran autodidacta, en un eficiente profesor de matemáticas. Boria es un hombre generoso, pero dueño de una tosca personalidad, que no es gratuita, sino consecuencia del frustrante contexto social que debe afrontar. Sin embargo, esa amargura no solo se debe a las limitaciones propiciadas por el régimen; obedece del mismo modo a un amor no correspondido. Katia hace con Boria lo que le viene en gana, ilusionándolo y humillándolo. En este sentido, Boria vendría a ser la metáfora del desamor, que testimonia mediante recuerdos sueltos que transitan por la tranquilidad y la exaltación emocionales.

El dolor personal de Boria calza con la desazón social a razón de una dictadura que terminó por destruir el alma y la moral de todo un pueblo; de ahí, pues, el título de la novela, implícito lazo conceptual con los métodos de tortura, provenientes de la época de Stalin, de los agentes del sistema (así era: golpeaban al detenido mientras lo obligaban a encontrar la quinta esquina en una habitación cuadrada). Boria es un personaje que describe; en pocos momentos juzga. Basta el relato de su vida íntima y el que brinda sobre los personajes que conoció. Pensemos en la idónea interlocutora de sus cuitas: Zinaída Borísovna, la viuda de su amigo de infancia Sasha Beliavski, que, a diferencia suya, sí pudo acceder a los favores del sistema a razón de su condición social.

Esta novela recrea una época y resulta patente el magisterio de Tolstói para tal fin. Sin embargo, no nos quedemos en este aliento encapsulado; destaquemos el fuego de esta obra maestra: el estilo. Leer La quinta esquina es volar, pero reteniendo datos, personajes, diálogos y descripciones. Esta magia se la debemos a Aleksandr Pushkin.

Orígenes. Izraíl Métter nació en Járkov (noreste de Ucrania), en 1909, en el seno de una familia judía propietaria de una pequeña fábrica de macarrones.