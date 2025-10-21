HOYSuscripcion LR Focus

Cultural

“ORIGEN”, pinturas y esculturas portátiles de Patricia Eyzaguirre

La muestra se exhibirá en la galería de La Rebelde hasta el domingo 2 de noviembre.

"Origen". Imagen: Difusión.
"Origen". Imagen: Difusión.

Se trata de una interesante muestra de pinturas y piezas escultóricas trabajadas en bronce en la que Eyzaguirre busca el origen y lo hace con gran solvencia y fuerza.  Valeria Villarán Landolt, autora del texto curatorial nos introduce a la obra de la artista. “Patricia Eyzaguirre usa el cuerpo, un cuerpo femenino, como espacio de enunciación. Su obra, podría decirse, es una suerte de narrativa encarnada que, a través de una gramática corporal, nos introduce en el universo personal de la artista. Esta vez, Patricia nos invita a atravesar con ella un duelo primordial, la pérdida de la madre.

Sus cuadros, como crónica de viaje, nos llevan por paisajes traslúcidos, concavidades, intersticios, pliegues, ríos de fluidos; es un inframundo corporal de membranas y piel: El interior de un cuerpo. Al buscar en las profundidades de sí, Patricia nos revela un hecho fundamental, que en lo más profundo de nosotros, en nuestras memorias más primitivas, se encuentra un cuerpo femenino, el cuerpo de la madre, aquel que nos cobijó en los albores de la vida. La vida intrauterina, subsiste en nosotros, en los ritmos de nuestros cuerpos en relación con otros cuerpos y el mundo.”

La muestra se exhibirá en la galería de La Rebelde hasta el domingo 2 de noviembre.

La Rebelde.
Batalla de Junín 260, Barranco
Hasta el 2 de noviembre de 2025
Horarios: lunes a sábado de 10 am a 7 pm, domingos de 12 a 7 pm.

(NdP).

