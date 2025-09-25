“Short Stories”, primera individual en Perú de Jane Yang-D´Haene

Del 26 de septiembre al 24 de octubre, la galería ENLACE presenta Short Stories, la primera exposición individual en el Perú de la artista ceramista surcoreana Jane Yang-D’Haene. Autodidacta con base en Brooklyn, D’Haene ha construido un lenguaje artístico singular que dialoga con la tradición coreana de la cerámica —particularmente con el icónico Moon Jar— y que, al mismo tiempo, se expande sin límites entre lo arquitectónico, lo orgánico y lo contemporáneo.

En esta muestra la artista convierte cada jarrón o vasija en un receptáculo de memoria, silencio, empatía y resonancia. Sus piezas, que oscilan entre lo escultórico y lo utilitario, se distinguen por sus superficies texturizadas, esmaltadas en capas sucesivas y sometidas a múltiples cocciones. D’Haene celebra lo inesperado que surge en el proceso, convirtiendo cada imperfección de la materia en parte esencial de la obra. Así invita al espectador a una contemplación detenida, íntima y abierta a múltiples lecturas.

Tradición coreana de la cerámica. Imagen: Difusión.

“Las obras de D’Haene no ofrecen narraciones literales, sino evocaciones sensoriales: fragmentos íntimos, recuerdos suspendidos, historias que no necesitan ser dichas. Sus superficies adquieren así una cualidad pictórica y densa, abiertas a interpretaciones que trascienden lo meramente material”, afirma Andrea García Ayulo, directora de la galería y autora del texto curatorial de la muestra.

Con una carrera internacional en ascenso, Jane Yang-D’Haene ha participado en más de cincuenta exposiciones colectivas y ha presentado muestras individuales en prestigiosas galerías de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Así también, su obra integra colecciones de instituciones como el Harvard Art Museums, el Brooklyn Museum, la Renwick Gallery del Smithsonian American Art Museum y la colección oficial de la Vicepresidencia de Estados Unidos.

A través de Short Stories, ENLACE reafirma su compromiso de tender puentes entre el Perú y el mundo, acercando al público local a figuras internacionales que transforman la materia en vehículo de reflexión, interpelación, creación y memoria.

> Horario de atención y dirección del ENLACE:

De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Camino Real 1123 – Piso 2, San Isidro, Lima, Perú

(NdP).