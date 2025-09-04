HOYSuscripcion LR Focus

Cultural

Centro de Desarrollo Editorial publica poemario inédito de José Antonio Mazzotti

A un año de la partida del reconocido poeta, aparece "La estrella más cercana", el cual reúne trece poemas que nos dejó el autor. 

José Antonio Mazzotti. Foto: Difusión.
José Antonio Mazzotti. Foto: Difusión.

En palabras de Giancarla di Laura, este libro «es un archivo personal y a la vez un mapa de sus pasiones, sus lecturas y su universo». Y es que referirse a la figura de José Antonio Mazzotti (1961-2024) es transitar por una senda llena de referentes, páginas y lugares que se evocan con el más sublime de los afectos.

En La estrella más cercana, los lectores encontrarán una despedida, pero a la vez el fuego incandescente de quien evoca los últimos pensamientos para inmortalizarlos en cada verso. Así, este poemario se convierte en el manifiesto de Mazzotti, quien vivió íntegramente para la creación y la búsqueda de la belleza a través de la palabra.

Asimismo, el libro cuenta con textos, a modo de homenaje, de Raúl Mendizabal, Martha Canfield, Giancarla di Laura, Paolo de Lima y Manuel Liendo.

Conmemorando un año de su partida, el Centro de Desarrollo Editorial presentó el libro el pasado miércoles 3 de septiembre en el Jazz Zone de Miraflores (Av. la Paz 656). Los comentarios estuvieron a cargo de los poetas Domingo de Ramos y Manuel Liendo.

El libro está disponible en librerías.

(NdP).

