HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón
Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón     Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón     Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón     
Cultural

Testimonio desde la locura: “Esa visible oscuridad”, las memorias de William Styron sobre la depresión

En 1985, el celebrado escritor norteamericano William Styron sufrió un ataque de depresión. Producto de esa experiencia, escribió “Esa visible oscuridad”, una obra maestra, cuya lectura resulta ideal para estos tiempos.

William Styron. Imagen: Difusión.
William Styron. Imagen: Difusión.

El escritor norteamericano William Styron (1925-2006) es autor de novelas muy conocidas, mastodónticas, como su obra maestra Las confesiones de Nat Turner (1968). Esta novela, que suscitó polémica mediante su personaje Nat Turner, pastor protestante que en 1831 encabezó una insurrección signada por el derramamiento de sangre, acción que obedeció a una revelación divina, es también la muestra mayor de la cantera de la que Styron nutrió su poética. En esta línea, no dejemos de tener en cuenta otras novelas suyas también populares y saludadas por la crítica, a saber: Tendidos en la oscuridad (1958) y La decisión de Sophie (1979).

Esa visible oscuridad es tan relevante como sus obras de ficción. La escribió cuando ya había decidido no entregar más títulos a las editoriales, porque sabía que lo peor que le podía suceder era seguir publicando cuando ya no tenía nada que decir.

El estadounidense detalla el oscuro proceso de depresión que sufrió en 1985 en París, en donde se le iba a rendir homenaje por su trayectoria. No era la primera vez que se encontraba en esta ciudad, pero hasta esa ocasión las manifestaciones de la depresión habían permanecido reprimidas, en una suerte de estado vegetativo que eclosionaron en las horas menos indicadas. Styron no solo narra la irrupción de la depresión, estrategia que habría sido zafia y vulgar para una pluma de su talla, sino que, al igual que en su ficción, hizo uso de la reflexión. Antes de convertirse en libro, Esa visible oscuridad se publicó por entregas en la revista Vanity Fair cuatro años después. El discurso que emplea, que asociamos a la brevedad periodística, justifica la fuerza de la narración.

"Esa visible oscuridad". Imagen: Difusión.

"Esa visible oscuridad". Imagen: Difusión.

La depresión es una enfermedad que aqueja a millones de personas en el mundo; sin embargo, su “aura” está asociada más al mundo del creador y del artista, también al del intelectual. Styron se sirve de esta asociación (que ya tendríamos que calificar de lugar común) para testimoniar de lo que sabe y buscar vasos comunicantes entre su destrucción interior con la de otros autores que figuran como faros en el imaginario de los lectores. Por eso, entendemos las menciones a Hemingway y Camus, de quienes edifica una tétrica y maravillosa especulación sobre las causas de su muerte. Styron reflexiona sobre la posibilidad del suicidio que corroe a la gran mayoría de los depresivos. No le interesó entregarnos la memoria total, menos la memoria mastodonte. Por ello, barajamos las sospechas razonables que justifican su “pequeñez”, quedándonos con esta: entregar un libro que no solo pueda ser leído por el lector entrenado, sino que su lectura sea útil para el depresivo y para todo aquel interesado en el tópico. Dicho hasta aquí, podría pensarse en que nos hallamos ante un libro de autoayuda, sí, pero uno al revés.

Cada línea, cada párrafo, no son conjuntos de palabras al aire. Su prosa exhibe un peso. Esta carga en la prosa y en el concepto rescatan este proyecto del frívolo Happy End. Hay, pues, un Happy End, pero a este se llega pasando previamente por el peaje del destrozo emocional y la exposición de la vergüenza (a saber, las líneas sobre las consecuencias físicas (sexuales) ante el consumo de antidepresivos).

Styron, para finalizar, cuenta de la existencia de un pequeño cuaderno de apuntes. Este cuadernito no calza con la memoria al vuelo, ni el diario selectivo, menos con el aforismo, ni hablar con el ensayo. La mención de la existencia de este cuaderno no es gratuita: es prácticamente la bitácora del día a día, en donde se registra desde la información más sesuda hasta la impresión más personal. Es decir, la vida tal cual, sin adorno alguno en el estilo, ajeno a la depuración del pensamiento. Nada más lejos de la inmortalidad que la existencia de ese cuaderno que, por lo general, son llevados por los escritores como garantía de inmortalidad. Styron no creía en esas cosas.

Durante muchos años, busqué Esa visible oscuridad. Memoria de la locura, publicado en 1990. Tiene varias ediciones en castellano. Lo he visto en Narrativa Mondadori, La otra orilla, Grijalbo (sellos editoriales hoy desaparecidos, aunque sí es posible conseguir la publicación, precisamente en esas ediciones, en librerías de viejo y plataformas de libros) y Capitán Swing (en esta edición es mi ejemplar). Ahí los datos.

Notas relacionadas
Ray Loriga: “El que habla de escribir, no es el que escribe”

Ray Loriga: “El que habla de escribir, no es el que escribe”

LEER MÁS
Rafael Dumett: “Me resulta imposible leer autoficción, me aburre soberanamente”

Rafael Dumett: “Me resulta imposible leer autoficción, me aburre soberanamente”

LEER MÁS
Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto armado interno, se mantiene viva”

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto armado interno, se mantiene viva”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guillermo Arriaga: “Te destruye más un éxito brutal que nunca más vas a volver a tener”

Guillermo Arriaga: “Te destruye más un éxito brutal que nunca más vas a volver a tener”

LEER MÁS
Ray Loriga: “El que habla de escribir, no es el que escribe”

Ray Loriga: “El que habla de escribir, no es el que escribe”

LEER MÁS
Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto armado interno, se mantiene viva”

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto armado interno, se mantiene viva”

LEER MÁS
Rafael Dumett: “Me resulta imposible leer autoficción, me aburre soberanamente”

Rafael Dumett: “Me resulta imposible leer autoficción, me aburre soberanamente”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Cultural

Magaly Sánchez: "Hay experiencias que solo las puedes explicar después de haberlas vivido, como la migración"

Rafael Dumett: “Me resulta imposible leer autoficción, me aburre soberanamente”

Herbert Rodríguez: "El arte tiene que buscar el contacto con la gente, no tiene por qué estar en espacios en donde está normalizado que el arte solamente es para una élite"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota