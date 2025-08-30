Lima será sede del ‘Encuentro Internacional Danza PUCP 2025 – 10 años’ en septiembre

La comunidad de danza contemporánea celebrará los 10 años del ‘Encuentro Internacional Danza PUCP 2025’, del 8 al 13 de septiembre en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Fotos: difusión | Fotos: difusión

La comunidad de danza contemporánea será partícipe de diversas actividades gratuitas que se han programado del 08 al 13 de septiembre para celebrar los 10 años del ‘Encuentro Internacional Danza PUCP 2025’ que se llevará cabo en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico (Jr. Luis Sánchez Cerro 2121, Jesús María) y que reunirá a maestros, creadores y coreógrafos de danza de distintas partes del mundo.



Durante una semana, la danza se vivirá a tope. Se podrá compartir e intercambiar miradas, ideas, prácticas y reflexiones sobre la danza contemporánea; además, se llevarán a cabo residencias con bailarines nacionales e internacionales para los estudiantes de la especialidad de Danza. Asimismo, cada noche se presentará un espectáculo de danza distinto. Para cerrar el encuentro, se presentará una muestra abierta al público donde los estudiantes de las residencias podrán mostrar lo aprendido y creado.



Por otro lado, se contará con la participación de ‘La cosa en sí’ de la Compañía Danza PUCP, ‘O que poder dizer do pierre’ de Vera Mantero (Portugal), ‘Y si nos dejamos caer’ de Kimiko Guerra y Joselyn Ortiz (Perú), ‘Mercedes mais eu’ de Janet Novás (España) y ‘Volver a mirar’ de Mirella Carbone (Perú).

¿Qué actividades habrá en la Universidad del Pacífico?

Las actividades son gratuitas previa inscripción. Toda la programación y registro lo encontrarán en Joinnus.

‘La cosa en sí’

Lunes 8 de septiembre, a las 8:30 p.m.

Compañía Danza PUCP (Perú)

Dirección: Lisi Estarás (Argentina – Bélgica).



‘O que poder dizer do pierre’

Martes 9 de septiembre, a las 8:30 p.m.

Dirección: Vera Mantero (Portugal)



‘Y si nos dejamos caer’

Miércoles 10 de septiembre, a las 8:30 p.m.

Dirección: Kimiko Guerra y Joselyn Ortiz (Perú)



‘Mercedes mais eu’

Jueves 11 de septiembre, a las 8:30 p.m.

Dirección: Janet Novás (España)



‘Volver a mirar’

Viernes 12 de septiembre, a las 8:30 p.m.

Dirección: Mirella Carbone (Perú).



‘Muestra de residencias’