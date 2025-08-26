HOYSuscripcion LR Focus

Retrato del Duque Blanco: “BOWIE” de Simon Critchley

El filósofo inglés Simon Critchley y su perfil sobre uno de los artistas más radiactivos de las últimas décadas.



David Bowie. Foto: AFP.
David Bowie (1947-2016) fue una radiación de registros que descollaron mucho más allá de las parcelas musicales. No era para menos, en Bowie se manifestaba la conceptualización de la experimentación con la que rubricaba cada uno de sus trabajos. Musicalmente, el cambio era el nervio que motivaba su poética, pero bien saben sus seguidores que ese cambio no se debía a los vientos de la moda musical o a la tendencia artística en boga, sino más bien a su espíritu camaleónico que tenía el oscuro fin de encontrarse a sí mismo como persona y en esa empresa no dudó en poner en el asador todas sus capacidades expresivas.

Bajo esa actitud camaleónica, nosotros pudimos apreciar/admirar la dimensión de su trabajo, por demás laberíntico. En sus matices, nos seguíamos encontrando con el mismo Bowie, con la misma alma quebrada y rota, desde su homónimo álbum de 1967 hasta el Blackstar, lanzado al mercado dos días antes de su fallecimiento, el 10 de enero de 2016.

Contar y pensar a Bowie desde la sensibilidad. Esa es la ruta para escribir sobre Bowie, no desde el rigor disciplinario, sino desde la violencia interna emocional, tal y como lo hace el filósofo inglés Simon Critchley en BOWIE (Sexto Piso).

Critchley transmite mucho más de lo que podría ofrecer un sabelotodo. No hay recursos ocultos para esta transmisión personal de sensaciones sobre la obra y vida de Bowie. Las circunstancias personales del filósofo lo llevaron a realizar este repaso haciendo uso de un método que se sustenta en los recuerdos y el análisis impresionista. Critchley nos sitúa en una perdida noche de 1972, cuando en compañía de su madre se encontraba viendo el popular programa de televisión Top Of The Pops (ver en Youtube las luminarias que pasaban por este programa). De pronto, emerge en la pantalla una figura andrógina, de rostro tieso por encanto y una mirada fija tanto en la nada como hacia todo lugar. Bowie/Ziggy cantando “Starman”.

"BOWIE". Imagen: Difusión.

"BOWIE". Imagen: Difusión.

Podríamos pensar que nuestro autor exagera en su fanatismo por Bowie. Veamos: en sus palabras, escuchar “Starman” le significó una experiencia que superaba a la sexual, ya sea por la voz, dominio de escenario o por ese hechizo de poesía gris que proyectaban sus letras. Critchley halló una identificación en la música de Bowie. Esto le permitió no solo superar los setenta, década infestada por los desencuentros ideológicos, en la que también exploró otros registros musicales como el punk y la semilla de lo que años después sería el New Wave. Pero Critchley siempre volvía a Bowie, a su música y letras y postura política, porque sin hacer política, Bowie era mucho más coherente que otros músicos y artistas que sí exhibían un abierto discurso político.

Con Critchley recorremos la biografía y discografía del Duque Blanco. En lo dicho y en el silencio de las palabras del Duque hallamos el secreto de su vida y la relación de esta con su trayectoria, tal y como lo manifiesta Critchley en la radiografía que realiza de las letras de “Lazarus”.

Podríamos sospechar que estamos ante un libro exclusivo para fanáticos de Bowie. Felizmente, no es así. Critchley nos escribe de Bowie para entenderse y, por extensión, entendernos. En plataformas.

