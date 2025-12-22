HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Domingo Pérez en La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Cultural

Carlos Victoria protagoniza el cortometraje ‘Los gallinazos sin plumas’, inspirado en la obra maestra de Julio Ramón Ribeyro

El cortometraje 'Los gallinazos sin plumas', adaptado por Jessica Rodríguez, ofrece una mirada lúdica y mágica a la obra de Julio Ramón Ribeyro, privilegiando el punto de vista infantil.

Con Carlos Victoria como protagonista, el cortometraje resalta la inocencia de los niños, demostrando que los temas vigentes de Ribeyro pueden conectar con nuevas generaciones a través de la imaginación.
Con Carlos Victoria como protagonista, el cortometraje resalta la inocencia de los niños, demostrando que los temas vigentes de Ribeyro pueden conectar con nuevas generaciones a través de la imaginación. | Fotos: difusión

‘Los gallinazos sin plumas’, uno de los cuentos más emblemáticos de Julio Ramón Ribeyro, fue adaptado por Jessica Rodríguez en formato de cortometraje. Este proyecto, contado desde una mirada lúdica y mágica, privilegiando el punto de vista de los niños; propone una reinterpretación sensible y original.

Lejos de la crudeza que caracteriza al cuento original, la adaptación de la directora Jessica Rodríguez apuesta por suavizar la dureza del entorno de pobreza sin negar su existencia, transformándola en una experiencia más digerible para el público infantil y juvenil.

 A través de juegos, imaginación y pequeños gestos cotidianos, el cortometraje lanzado este 2025 construye un universo donde la fantasía se convierte en una forma de resistencia y de comprensión del mundo.

PUEDES VER: Pedro Llosa: 'Como escritor, nunca he sentido que Mario Vargas Llosa sea un peso para mí'

lr.pe

Jessica Rodríguez orgullosa de su cortometraje

El protagonista del cortometraje ‘Los gallinazos sin plumas’ es el reconocido actor Carlos Victoria, quien aporta al personaje una presencia áspera y dura, fiel al espíritu original del relato. Su actuación funciona como un contrapeso dramático frente a la inocencia y sensibilidad de los niños protagonistas, reforzando el conflicto sin necesidad de recurrir a una violencia explícita.

“La propuesta fue quitarle peso a la miseria explícita y permitir que la infancia transforme la realidad a través de la imaginación, es un cuento para niños, todos lo hemos leído en la primaria, solo esta vez es contado desde la mirada de los niños”, señala Jessica Rodríguez. 

Según la directora del cortometraje, esta decisión no busca desvirtuar la obra de Julio Ramón Ribeyro, sino acercarla a nuevas generaciones, demostrando que sus temas siguen vigentes y pueden dialogar con distintos lenguajes y sensibilidades.

Notas relacionadas
Ribeyro y una broma en Frankfurt, por Eduardo González Viaña

Ribeyro y una broma en Frankfurt, por Eduardo González Viaña

LEER MÁS
La diplomacia matinal de Julio Ramón Ribeyro, por Manuel Rodríguez Cuadros

La diplomacia matinal de Julio Ramón Ribeyro, por Manuel Rodríguez Cuadros

LEER MÁS
Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marisa Mujica Pinilla: "No tenemos un archivo nacional de fotografía y es momento de que nos pongamos a pensar en eso"

Marisa Mujica Pinilla: "No tenemos un archivo nacional de fotografía y es momento de que nos pongamos a pensar en eso"

LEER MÁS
Julia Navarro: “Para cierta crítica, tener muchos lectores te convierte en sospechoso”

Julia Navarro: “Para cierta crítica, tener muchos lectores te convierte en sospechoso”

LEER MÁS
Alberto Fuguet: “Vargas Llosa es mucho más contracultural, es mucho más gay, es mucho más masculino. No solo es política y neoliberalismo”

Alberto Fuguet: “Vargas Llosa es mucho más contracultural, es mucho más gay, es mucho más masculino. No solo es política y neoliberalismo”

LEER MÁS
José Carlos Yrigoyen: “En el Perú se piensa más en la reseña, en el crítico, en la transnacional, en la editorial, pero no se piensa en los libros”

José Carlos Yrigoyen: “En el Perú se piensa más en la reseña, en el crítico, en la transnacional, en la editorial, pero no se piensa en los libros”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Cultural

Marisa Mujica Pinilla: "No tenemos un archivo nacional de fotografía y es momento de que nos pongamos a pensar en eso"

Julia Navarro: “Para cierta crítica, tener muchos lectores te convierte en sospechoso”

Alberto Fuguet: “Vargas Llosa es mucho más contracultural, es mucho más gay, es mucho más masculino. No solo es política y neoliberalismo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025