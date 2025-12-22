Con Carlos Victoria como protagonista, el cortometraje resalta la inocencia de los niños, demostrando que los temas vigentes de Ribeyro pueden conectar con nuevas generaciones a través de la imaginación. | Fotos: difusión

‘Los gallinazos sin plumas’, uno de los cuentos más emblemáticos de Julio Ramón Ribeyro, fue adaptado por Jessica Rodríguez en formato de cortometraje. Este proyecto, contado desde una mirada lúdica y mágica, privilegiando el punto de vista de los niños; propone una reinterpretación sensible y original.

Lejos de la crudeza que caracteriza al cuento original, la adaptación de la directora Jessica Rodríguez apuesta por suavizar la dureza del entorno de pobreza sin negar su existencia, transformándola en una experiencia más digerible para el público infantil y juvenil.

A través de juegos, imaginación y pequeños gestos cotidianos, el cortometraje lanzado este 2025 construye un universo donde la fantasía se convierte en una forma de resistencia y de comprensión del mundo.

Jessica Rodríguez orgullosa de su cortometraje



El protagonista del cortometraje ‘Los gallinazos sin plumas’ es el reconocido actor Carlos Victoria, quien aporta al personaje una presencia áspera y dura, fiel al espíritu original del relato. Su actuación funciona como un contrapeso dramático frente a la inocencia y sensibilidad de los niños protagonistas, reforzando el conflicto sin necesidad de recurrir a una violencia explícita.

“La propuesta fue quitarle peso a la miseria explícita y permitir que la infancia transforme la realidad a través de la imaginación, es un cuento para niños, todos lo hemos leído en la primaria, solo esta vez es contado desde la mirada de los niños”, señala Jessica Rodríguez.

Según la directora del cortometraje, esta decisión no busca desvirtuar la obra de Julio Ramón Ribeyro, sino acercarla a nuevas generaciones, demostrando que sus temas siguen vigentes y pueden dialogar con distintos lenguajes y sensibilidades.