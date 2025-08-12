Galería Indigo presenta "Espejos y Reflejos", una muestra escultórica de la artista Chichi Uccelli

La exposición reúne quince obras escultóricas realizadas en formato mediano, trabajadas en resina y bronce, intervenidas con espejos, metales y otros materiales. Las piezas se integran con la luz y el espacio para invitar al espectador a una experiencia sensorial y reflexiva.

“El espejo tiene connotaciones filosóficas, psicológicas y lúdicas. Refleja lo que queremos y lo que no, nos muestra en el lugar donde no estamos (Foucault) y también nos puede duplicar hasta el infinito. El espejo está cargado de significados”, explica Uccelli. La artista señala que este proyecto surgió como una forma de enfrentarse consigo misma con honestidad. “Sentí que a la edad que tengo, 80 años debía ver mi reflejo en el espejo con valentía, para reflexionar sobre lo vivido y lo que queda por vivir”.

Entre las obras más representativas, destaca una escultura de una mujer muy mayor, desnuda sentada en una silla de fierro frente a un vidrio (que simula ser espejo), del otro lado, una silla idéntica vacía. “La ausencia es más inquietante que cualquier reflejo”, comenta la autora.

En Espejos y Reflejos, la luz también juega un papel fundamental. “La luz es una forma de energía y es un elemento activo que transforma la percepción de las formas, resaltando detalles y creando sombras, es parte de la composición”, precisa.

Chichi Uccelli, inició su formación artística en el taller de Margarita Checa, estudió dos años de carrera en Corriente Alterna y ha sido alumna del pintor Jaime Romero, maestro de arte de la Universidad Católica. Uccelli ha participado en exposiciones colectivas e individuales en el Perú y en Boston, USA. Desde 2012 ha presentado cada dos años una individual y desde 2016 ha expuesto regularmente en la Galería Indigo, donde ha presentado muestras como Lúdica-mente, Resiliencia, Vicisitudes y Arboretum.

Como parte de esta exposición, Uccelli presentará su libro “Una vida, una obra” donde narra la trayectoria de su arte relacionada a las experiencias de vida que la han inspirado. En la presentación contará con Patricia y María Luisa del Rio. Quienes han colaborado con la edición y los textos de las muestras respectivamente. Los ingresos por la venta del libro serán donados a la obra del padre Ugo de Censi, OMG Matto Grosso. La venta ayudará a construir un aula más en la Escuela Total de Nuevo Chimbote.

Uccelli no busca imponer significados en sus obras, le interesa abrir un espacio para la interpretación del público. “Es más interesante observar lo que cada uno ve en mi obra. Lo más importante es no defraudar a mí misma en el proceso creativo”.

Espejos y Reflejos se presenta en la Galería Indigo, ubicada en la Av. El Bosque 260, San Isidro. El horario de visita es de lunes a sábados de 10:30 a.m. a 8:30 p.m., domingos y feriados de 11 a.m. a 7 p.m. La entrada es libre.

